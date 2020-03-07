Минфин планирует изменения на рынке ценных бумаг. Что предлагают эксперты?

Источник материала: Виртуальный Брест

Выпуск на биржу акций госпредприятий поможет запустить фондовый рынок. Потенциал развития рынка капитала и акций просчитали эксперты BEROC и Минфина.

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В последние 30 лет экономический рост стран во многом коррелировал с качеством и глубиной развития финансового посредничества. Лидерами роста были те страны, где высокими темпами развивается финансовая система. Беларусь, пока не использующая эти возможности по-максимуму, могла бы подстегнуть развитие финансового рынка.

— Потенциал развития финансового посредничества у нас очень велик. У нас финансовая система не использует тот потенциал, который мог бы ей быть присущ в соответствии с уровнем доходов, — заявил старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук на семинаре BEROC и Нацбанка по развитию рынков.

Тогда как роль банков в финансовой системе гипертрофирована, финансовые посредники и фондовый рынок несвободны в возможностях осуществления своих функций. Отчасти этому способствует превалирование краткосрочных финансовых контрактов и неготовность вкладывать на длительный срок иностранную валюту.

Серьезное влияние имеет также перераспределение финансовых потоков государством через госбанки. А сами эти банки не имеют достаточной свободы по направлениям деятельности и нередко ограничены в поиске оптимального заемщика.

— Кредиты, которые не дают должной отдачи, государство принимает на себя через эмиссии собственных облигаций. Оно, по сути, выкупает долги банков, которые были сгенерированы под влиянием государства. В итоге под 40% всей задолженности предприятия имеют не перед финсектором, а перед бюджетом, — говорит Дмитрий Крук.

Эксперт отмечает также слабое развитие фондового рынка. Доля корпоративных облигаций составляет 50% от скромного объема эмиссии. Это при том, что валютные облигации выпускались как ответ на ограничение доступа к валютным заимствованиям. Но сейчас будут сокращаться и они.

Одно из препятствий для развития фондового рынка — недостаток предложения акций на рынке. В итоге рынок акций практически не функционирует.

Перспективы для финансового рынка экономист видит в развитии долгосрочных заимствований, ликвидации перераспределительной функции правительства , дедоллоризации и первичной «инъекции» ликвидности рынка капитала.

— Если мы ставим задачу развивать и делать самостоятельным сегмент фондового рынка, то кардинальным шагом по разрыву замкнутого круга должно быть создание предложений в виде выставления ценных бумаг и «голубых фишек». Это подразумевает частичную приватизацию. Такими «голубыми фишками» могут стать «Беларуськалий», «Белтелеком», нефтеперерабатывающие заводы. 10−15 предприятий могли бы задать волну для создания рынка, — считает эксперт BEROC.

Дальнейшее создание пенсионных фондов его поддержит, а потом на рынок придет и частный сектор.

В планах Минфина уже стоят некоторые меры по развитию рынка. Это введение понятия коллективных инвесторов, определение инструментов, с которыми они смогут совершать операции, возможность эмиссии стрип-облигаций, а также организация прямого доступа к торгам на валютно-фондовой бирже для непрофессиональных участников рынка, сообщил начальник отдела развития рынка ценных бумаг Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Сергей Дынник.

Первые два направления могут быть реализованы в рамках запланированных изменений в законодательство о рынке ценных бумаг.

— Мы разрабатываем проект указа, который будет менять 277-й указ. Мы разрабатываем также проект закона о рынке ценных бумаг, который в этом году должен быть внесен в Совмин, — рассказал Сергей Дынник.

В планах также принятие мер по расширению возможностей допуска иностранных ценных бумаг к размещению на белорусской бирже.

Представитель Департамента по ценным бумагам Министерства финансов согласен с тем, что акции предприятий с долей государства свыше 75% могут создать ликвидность рынка.

— Минфин не видит рисков в том, чтобы эти организации, которые имеют контролирующую долю государства в уставном капитале, могли организовывать так называемый free-float, — отмечает Сергей Дынник.

Обозначенные меры положительно скажутся на развитии рынка и станут одной из точек роста экономики, отмечают эксперты.