Какие страны выбились в лидеры по числу заразившихся коронавирусом









После Китая по числу заразившихся коронавирсом следуют Южная Корея (6 767), Иран (4 747), Италия (4 636), Германия (670), Франция (653), Япония (420), Испания (401), США (338), Швейцария (214), в Великобритания (164).





В Беларуси, напомним, зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Четыре случая — в Минске , два — в Витебской области.

Главное о ситуации с коронавирусом за последние сутки

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. Об этом, как пишет РБК, на ежедневном брифинге в Женеве заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.





Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта. Учебный процесс в столичном университете вернется в обычный режим со вторника, 10 марта. На сайте вуза говорится, что мониторинг состояния здоровья продолжится «через сбор информации от старост групп, кураторов, деканов и руководителей других структурных подразделений, обеспечивающих учебный процесс». Ранее сообщалось, что занятия в БНТУ отменили до 15 марта.





МИД Беларуси сообщил, что ограничения для туристов из-за коронавируса ввели в 30 странах.





В Колумбии и Коста-Рике зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Власти Исландии решили ввести в стране чрезвычайное положение из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.









США нашли 20 больных коронавирусом на круизном лайнере Grand Princess, который стоит у берегов Калифорнии. Информацию о заболевших подтвердил вице-президент США Майк Пенс, который теперь отвечает за ситуацию с коронавирусом в стране. Он указал, что 1100 членов команды в любом случае будут отправлены на карантин, независимо от результатов анализов. Что касается 2300 пассажиров, то их дальнейшая судьба определится позже.





В Иране число заражений коронавирусом возросло на рекордные 1234 случая, сообщает IRNA со ссылкой на представителя Минздрава страны Киануш Джаханпур.





В России обнаружены шесть новых случаев коронавирусной инфекции (пять человек находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде). Все зараженные были в Италии и вернулись домой несколько дней назад.





В Нидерландах зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Умер 86-летний мужчина, который попал в больницу почти неделю назад с проблемами мочевыводящей системы и жалобами на респираторное заболевание. Врачи делают анализы тем, кто контактировал с мужчиной.



