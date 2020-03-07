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МИД: Ограничения для туристов из-за коронавируса ввели в 30 странах

07.03.2020 10:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МИД: Ограничения для туристов из-за коронавируса ввели в 30 странах
БЕЛТА

«Дополнительно обращаем внимание, что в целях предупреждения завоза и распространения COVID-19 некоторые государства (либо их отдельные регионы) ввели определенные ограничительные меры, связанные с въездом на их территорию иностранных граждан», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

По состоянию на 6 марта ограничения различной степени введены в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Грузии, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Кувейте, Кыргызстане, Маврикии, Малайзии, Мальдивах, Монголии, Мьянме, Новой Зеландии, Палау, Папуа - Новой Гвинее, Республике Корея, Саудовской Аравии, КНДР, Сингапуре, США, Туркменистане, Турции, Филиппинах, Японии.

«Обращаем внимание, что меры для каждой конкретной страны различны. Поэтому гражданам, планирующим поездки в указанные государства, в целях получения подробной информации о характере и сроках ограничений, необходимо обращаться в соответствующие дипломатические представительства или консульские учреждения вышеупомянутых стран». 

МИД: Ограничения для туристов из-за коронавируса ввели в 30 странах
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Министерство иностранных дел обращает внимание на введение некоторыми странами ограничений в связи с распространением коронавируса.
 
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