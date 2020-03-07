В Пуховичском гарнизоне 13 солдат попали в больницу с отравлением

Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 марта. В Пуховичском гарнизоне отравилось 13 военнослужащих, пишет TUT.by .

Как сообщила официальный представитель Минобороны Наталья ГАВРУСИК, с диагнозом «отравление» солдаты были доставлены в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил в Минске. По ее словам, их жизни сейчас ничто не угрожает.

В данный момент комиссия Минобороны выясняет, из-за чего могло произойти отравление. Еду в воинской части уже проверили, она в полном порядке.