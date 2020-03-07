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В Пуховичском гарнизоне 13 солдат попали в больницу с отравлением

07.03.2020 13:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Пуховичском гарнизоне 13 солдат попали в больницу с отравлением
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 марта. В Пуховичском гарнизоне отравилось 13 военнослужащих, пишет TUT.by.

В Пуховичском гарнизоне 13 солдат попали в больницу с отравлением На полигоне под Брестом солдат срочной службы получил травму

Как сообщила официальный представитель Минобороны Наталья ГАВРУСИК, с диагнозом «отравление» солдаты были доставлены в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил в Минске. По ее словам, их жизни сейчас ничто не угрожает.

В данный момент комиссия Минобороны выясняет, из-за чего могло произойти отравление. Еду в воинской части уже проверили, она в полном порядке.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Комиссия Минобороны выясняет, из-за чего могло произойти отравление.
 
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