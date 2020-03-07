Живые деревья не нужны. В Минске сделают аллею из искусственных и светящихся

Источник материала: KYKY

Кажется, Минск никогда не станет зеленым городом. На проспекте Победителей честно пытались высаживать деревья – знаете, такие тонкие прутики, которые сносит ветром за минуту. Видимо, плюнули (не нормальные же саженцы закупать) и решили сделать там аллею из светящихся деревьев. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, пишут «Минск-Новости».

Аллею установят возле Дворца Спорта – где практически все залито бетоном (передаем привет жильцам «дома Чижа»). Как с гордостью говорит Дорохович, «аллея будет состоять из примерно десятка светящихся фигур – таких, как недавно установили на площади Независимости».

В Мингорисполкоме задумались и о том, как будут выглядеть деревья днем. Внимание! Чтобы пластиковая аллея выглядело прилично при свете солнца, на искусственных деревьях будут листья и цветы.

В Мингорисполкоме не уточнили, во сколько городу обойдется этот китайский палисадник. Но что-то подсказывает, что за эти же деньги можно было купить живые растения.