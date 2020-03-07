ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Живые деревья не нужны. В Минске сделают аллею из искусственных и светящихся

07.03.2020 13:10 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Кажется, Минск никогда не станет зеленым городом. На проспекте Победителей честно пытались высаживать деревья – знаете, такие тонкие прутики, которые сносит ветром за минуту. Видимо, плюнули (не нормальные же саженцы закупать) и решили сделать там аллею из светящихся деревьев. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, пишут «Минск-Новости».

Аллею установят возле Дворца Спорта  – где практически все залито бетоном (передаем привет жильцам «дома Чижа»). Как с гордостью говорит Дорохович, «аллея будет состоять из примерно десятка светящихся фигур – таких, как недавно установили на площади Независимости».

В Мингорисполкоме задумались и о том, как будут выглядеть деревья днем. Внимание! Чтобы пластиковая аллея выглядело прилично при свете солнца, на искусственных деревьях будут листья и цветы. 

В Мингорисполкоме не уточнили, во сколько городу обойдется этот китайский палисадник. Но что-то подсказывает, что за эти же деньги можно было купить живые растения. 

Читайте по теме: «Люди открывали бары, выставки и пространства. Ты нас схвати, запихни в автозаки – и можешь начинать всё сначала». Большое интервью с Дмитрием Задориным

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, Минск никогда не станет зеленым городом. На проспекте Победителей честно пытались высаживать деревья – знаете, такие тонкие прутики, которые сносит...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пуховичском гарнизоне 13 солдат попали в больницу с отравлением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика