Каждый пятый белорус убежден, что детей легко устроить в детский садик

Источник материала: Ежедневник

Более 20 процентов опрошенных белорусов считают, что детей легко отдать в детский сад в любом возрасте.

Такие данные были получены в результате опроса, проведенного осенью 2019 года по инициативе Исследовательского центра ИПМ и Исследовательского экономического центра BEROC. В нем приняло участие более 1500 человек, пишет Thinktanks.by.

Как прокомментировала этот результат в ходе презентации исследования академический директор BEROC Катерина Борнукова, «20% живут в какой-то волшебной стране, где для устройства ребенка в детский сад нет вообще никаких проблем».

Cогласно данным Белстата, обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования Беларуси в расчете на 1000 детей в возрасте 2 – 5 лет в 2019 году составила 843 места. Таким образом на 1 ребенка соответствующего возраста в стране имеется 0,8 места в детских садах.





Этой ситуации больше соответствует ответ, который дали 28,9% респондентов. На их взгляд, в детский сад устроить ребенка сложно в любом возрасте, всем желающим мест не хватает. 9,3% сказали: легко, если ребёнок старше 3-х лет, но для детей младше 3-х лет мест не хватает, а 5,9% ответили: легко, если ребёнок старше 2-х лет, но для детей младше 2-х лет мест не хватает. Однако большинство респондентов – 35,6% - затруднились ответить на данный вопрос.

В то же время на вопрос: «Когда лучше отдавать ребенка в сад?» 55,7% опрошенных ответили – после 3-х лет.

То, что в садик лучше отдавать детей после 2-х лет, считает 25,1% респондентов.

При этом лишь 3,9% белорусов, принявших участие в исследовании, полагают, что в сад детей лучше вообще не отдавать.





Но могут ли проблему нехватки мест в государственных садиках решить частные детские сады?

30,1% респондентов ответили: да, если государство будет частично оплачивать семьям услуги частных детских садов, когда нет мест в государственных садах.

Еще 26% считают этот вариант возможным, если государство даст частным садам такие же льготы, чтобы они могли снизить цены.

О том, что частные сады не решат проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях заявило лишь 8,5% респондентов.

35,4% опрошенных затруднились на этот вопрос ответить.





Таким образом, на взгляд опрошенных белорусов, проблему нехватки садов в стране можно было бы решить за счет частного бизнеса в данной сфере. Но для этого нужны соответствующие условия для его развития.