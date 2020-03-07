На пожаре в Витебском районе погиб пенсионер

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 марта примерно в одиннадцать утра в деревне Андроновичи Витебского района произошёл пожар.

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. В сооружении проживали 66-летний инвалид I группы и его 66-летняя супруга. Во время загорания женщина была не дома.



Фото: Витебское ОУМЧС

Подразделениями МЧС в ходе ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины. Огнём повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество.

По факту случившегося ведётся проверка. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание телевизора.



Фото: Витебское ОУМЧС

В предыдущем месяце произошёл пожар в Слуцком районе.