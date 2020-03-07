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На пожаре в Витебском районе погиб пенсионер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 марта примерно в одиннадцать утра в деревне Андроновичи Витебского района произошёл пожар.
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Подразделениями МЧС в ходе ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины. Огнём повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество.
По факту случившегося ведётся проверка. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание телевизора.
В предыдущем месяце произошёл пожар в Слуцком районе.
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Новости Беларуси. 6 марта примерно в одиннадцать утра в деревне Андроновичи Витебского района произошёл пожар. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия...
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