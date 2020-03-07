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Лукашенко заявляет о наличии "немалого" количества предложений о поставке нефти в страну

07.03.2020 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предложений о поставках нефти в Беларусь достаточно, нужно быстрее принимать решение, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым в Минске в субботу.

"Тема разговора, как вам известно, прежняя - поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработки в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно", - отметил он.

"Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие - более 6 млн т", - добавил Лукашенко.


Как сообщалось, Беларусь в условиях отсутствия поставок нефти от крупных российских нефтяных компаний предпринимает активные шаги по диверсификации импорта нефти.

В марте ожидается начало поставок нефти на Мозырский НПЗ азербайджанской нефти из порта Одессы по нефтепроводу Одесса - Броды.

Во вторник Лукашенко поручил в сжатые сроки достроить инфраструктуру северного участка белорусской "Дружбы", что позволит обеспечить поставку нефти из порта Клайпеда на белорусский НПЗ "Нафтан" по трубопроводу.
 
Теги: Минск
 
 
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Предложений о поставках нефти в Беларусь достаточно, нужно быстрее принимать решение, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем...
 
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