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Лишилась денег. Кибервор взломал страницу жительницы Лиды «ВКонтакте» и в переписке с ее мужем нашел реквизиты банковской карты

07.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лишилась денег. Кибервор взломал страницу жительницы Лиды «ВКонтакте» и в переписке с ее мужем нашел реквизиты банковской карты

На Лидчине вновь отмечен рост числа киберпреступлений. Мошенничества, совершаемые с использованием компьютерной техники с выходом в интернет, фигурируют в сводках практически каждую неделю, пишет «Лідская газета».

Казалось бы, ведется большая информационная работа по предупреждению данного вида преступлений, пользователи осведомлены, что необходимо быть осторожными, в том числе при переписке в соцсетях даже с близкими людьми: под их видом может скрываться злоумышленник. Однако жертв не становится меньше: преступники разрабатывают все новые схемы обмана. 

Только за минувшую неделю Лидским РОСК возбуждено около десяти уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере высоких технологий. Суммы ущербов, понесенных лидчанами, внушительные: от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч долларов США.

Даже несанкционированный доступ к вашей личной странице в соцсетях (а это одно из самых распространенных преступлений) может обернуться потерей денежных средств. Поэтому не стоит оставлять в переписке с друзьями в «Одноклассниках», «ВКонтакте» информацию, которая может заинтересовать мошенника. И уж тем более не стоит оставлять там реквизиты банковских карт. Но разве могла подумать 28-летняя лидчанка, что ее переписку с мужем в соцсети «ВКонтакте» прочитает кто-то посторонний? А в ней она сообщала супругу логин и пароль к интернет-банкингу, карты кодов. Злоумышленник зашел в личный кабинет и перевел все деньги себе на карту и электронный кошелек, рассказал редакции старший оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Максим Пасюта.

А парикмахеру из Лиды позвонили якобы из банка, где у лидчанки открыт карт-счет. Думая, что беседует с сотрудниками банка, девушка сообщила мошенникам реквизиты своей карточки. Те не заставили себя долго ждать и тут же списали с ее счета более 1500 рублей.

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На Лидчине вновь отмечен рост числа киберпреступлений. Мошенничества, совершаемые с использованием компьютерной техники с выходом в интернет, фигурируют в...
 
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