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В Чашникском районе нетрезвый мотоциклист врезался в световую опору

07.03.2020 12:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 марта около десяти утра в деревне Гурец Чашникского района попал в аварию нетрезвый мотоциклист. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, транспортным средством управлял 30-летний бесправник. На закруглении дороги мотоцикл «Минск» выехал за пределы проезжей части и врезался в световую опору. 

В Чашникском районе нетрезвый мотоциклист врезался в световую опору
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведётся проверка. 

В Чашникском районе нетрезвый мотоциклист врезался в световую опору
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 марта около десяти утра в деревне Гурец Чашникского района попал в аварию нетрезвый мотоциклист.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
 
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