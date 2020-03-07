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В Чашникском районе нетрезвый мотоциклист врезался в световую опору
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 марта около десяти утра в деревне Гурец Чашникского района попал в аварию нетрезвый мотоциклист.
Как
Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе в Гродно Renault врезался в столб.
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Новости Беларуси. 6 марта около десяти утра в деревне Гурец Чашникского района попал в аварию нетрезвый мотоциклист. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
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