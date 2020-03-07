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Циркулярная пила, глушитель, Wi-Fi. Семь доказательств, что женщины тоже отлично умеют изобретать

07.03.2020 12:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В мире существует стереотип, что женщины красивые, но в плане интеллектуальных способностей отнюдь не всегда могут тягаться с мужчинами. У серьёзных исследователей на этот счёт есть аргументы, подтверждающие обратное. 

По случаю 8 Марта мы решили вспомнить женщин-изобретателей, чтобы в следующий раз, когда какой-нибудь невежда скажет: «Место девушки на кухне», ему легко можно было привести примеры, когда представительницы прекрасного пола утёрли всем нос. 

Циркулярная пила 

Табита Бэббит грустно наблюдала за людьми, которые по двое с трудом пилили брёвна двухметровой пилой. Изобретательница сделала циркулярную пилу, которая начала применяться с 1813 года. Бэббит хотела, чтобы её пилу могли использовать все, поэтому не стала её патентовать, но спустя три года два француза нашли описание устройства в газете и запатентовали его. 

Циркулярная пила, глушитель, Wi-Fi. Семь доказательств, что женщины тоже отлично умеют изобретать
Фото: pixabay.com 

Посудомоечная машина 

Многие люди считают, что эту бытовую технику изобрели мужчины, чтобы у женщин было больше свободного времени. В действительности же изобретателем является Джозефина Кокрейн. Она беспокоилась, что её красивая посуда разбивается человеческими руками, поэтому решила доверить мойку машине. Изобретение было представлено публике в 1887 году. 

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Циркулярная пила, глушитель, Wi-Fi. Семь доказательств, что женщины тоже отлично умеют изобретать
Фото: pixabay.com 

Автомобильные «дворники» 

Как-то раз Мэри Андерсон обратила внимание на водителя, который ехал с открытыми створками ветрового стекла, чтобы смахивать снег. По другой версии, водитель останавливал машину, выходил из неё и очищал лобовое стекло. Возможно, Мэри стало жаль водителя. Возможно, она подумала, что из-за таких остановок людям приходится дольше добираться до пункта назначения. В итоге Андресон решила, что больше так продолжаться не может, и наняла конструктора, который разработал для неё очиститель лобового стекла с ручным управлением. Патент на устройство американка получила в 1903 году. 

Циркулярная пила, глушитель, Wi-Fi. Семь доказательств, что женщины тоже отлично умеют изобретать
Фото: pixabay.com 

Глушитель 

Автором изобретения является Эль Долорес Джонс. Оно было создано в 1917 году. История умалчивает о причинах, которые подтолкнули женщину к изобретению устройства. Возможно, у неё просто лопнуло терпение, когда очередной важный человек на автомобиле, проехавший ночью под её окнами, помешал ей выспаться. 

Циркулярная пила, глушитель, Wi-Fi. Семь доказательств, что женщины тоже отлично умеют изобретать
Фото: pixabay.com 

Основа для Wi-Fi и сотовой связи 

В своё время Хеди Ламарр больше была известна в качестве актрисы, однако потомкам от неё досталась технология «прыгающих частот», запатентованная в 1942 году. Сначала она использовалась для дистанционного управления торпедами, а теперь для того, чтобы люди могли связываться друг с другом в любое время в любом месте. 

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Циркулярная пила, глушитель, Wi-Fi. Семь доказательств, что женщины тоже отлично умеют изобретать
Фото: pixabay.com 

Подгузники 

Наверное, в случае этого изобретения люди меньше всего удивятся авторству женщины. Кто же ещё регулярно ухаживает за детьми? Марион Донован в 1917 году сшила водонепроницаемый подгузник из душевой занавески. А всё почему? Потому что устала ухаживать за своей дочкой. Людям так понравилось изобретение Донован, что в 2015 году она даже попала в Национальный зал славы изобретателей. 

Циркулярная пила, глушитель, Wi-Fi. Семь доказательств, что женщины тоже отлично умеют изобретать
Фото: pixabay.com 

Компьютеризированный текстовый процессор 

Хотя печатные машинки были изобретены задолго до этого, форматировать текст и вносить в него исправления было невозможно. Эвелин Березин подумала, что бедные секретари очень устают. В 1968 году она основала компанию по разработке офисного программного обеспечения и создала текстовый процессор. Разумеется, прототип был крупным и неудобным, но позже его довели до ума. 

Циркулярная пила, глушитель, Wi-Fi. Семь доказательств, что женщины тоже отлично умеют изобретать
Фото: pixabay.com 

Кстати, ранее мы рассказывали о Марии Склодовской-Кюри.

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Люди в материале: Табита Бэббит, Джозефина Кокрейн, Мэри Андерсон, Эль Долорес Джонс, Хеди Ламарр, Марион Донован, Эвелин Березин

 
 
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В мире существует стереотип, что женщины красивые, но в плане интеллектуальных способностей отнюдь не всегда могут тягаться с мужчинами. У серьёзных...
 
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