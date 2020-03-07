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Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
07.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
2 марта 2020 10:00 7950
Масленица - 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица – один из самых веселых праздников в году. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и встрече весны.
Открыло народное гулянье «Масленица – 2020» театрализованное выступление под названием «Масленица широкая, да раздольная» в исполнении самодеятельных артистов Дворца культуры г. Солигорска.
Не менее интересной была концертно-игровая программа «Масленица пришла!» с участием коллективов ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района».
Неподалеку от сцены развернулась ярмарка. Сладкая вата, попкорн, шашлыки и, конечно, горячие блины — это то, что щедро и за умеренную плату предлагали продавцы. Кроме того, все участники Масленицы могли сделать на ярмарке массу нужных, полезных, интересных покупок.
Самые ловкие и смелые участвовали в «богатырских забавах»: карабкались на высокий столб. На деревянный столб высотой около 10-ти метров за подарками пытались взобраться более 15 представителей сильной половины человечества. Но лишь немногим удавалось справиться с нелегкой задачей и сорвать не только приз, но и бурю зрительских оваций.
Самое главное блюдо праздника — блины, как ни странно, найти было трудно: всюду в палатках продавали всевозможную выпечку, чебуреки, беляши, шаурму, шашлык, но только не блины — их мы нашли лишь в нескольких точках по цене от 2 до 4 рублей.
Кульминацией праздника стало сжигание чучела. На протяжении всего мероприятия каждый мог написать записку с самыми заветными пожеланиями. Бумажки крепили к слову «Зима», выложенному возле чучела, и тоже подожгли.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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2 марта 2020 10:00 7950 Масленица - 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы....
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