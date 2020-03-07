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Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)

07.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


2 марта 2020 10:00 7950

Масленица - 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

Масленица – один из самых веселых праздников в году. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и встрече весны.

Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)


1 марта текущего года на Центральной площади города проходило народное гулянье — Масленица.

Песни, танцы, театрализованное представление с шутами и скоморохами, сжигание чучела Зимы. Еще в стародавние времена на этот праздник люди наряжались в маски и костюмы. Главным и непременным атрибутом Масленицы были горячие блины, оладьи, пирожки, которых в этот день было вдоволь.

Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)

Открыло народное гулянье «Масленица – 2020» театрализованное выступление под названием «Масленица широкая, да раздольная» в исполнении самодеятельных артистов Дворца культуры г. Солигорска.

Концертная программа коллективов любительского творчества Солигорской детской школы искусств и Старобинского горпоселкового Дома культуры приятно удивила пришедших на праздник. Весёлые тематические инсценировки о встрече весны сразу подняли настроение присутствующим.

Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)

Не менее интересной была концертно-игровая программа «Масленица пришла!» с участием коллективов ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района».
Какая же масленица без праздничного концерта! Зажигательные песни дарили всем присутствующим любительские коллективы Солигорского района, солисты ГУ «Дворец культуры г. Солигорска». Аплодисментами приветствовали зрители выступления творческих коллективов Солигорского района.

Неподалеку от сцены развернулась ярмарка. Сладкая вата, попкорн, шашлыки и, конечно, горячие блины — это то, что щедро и за умеренную плату предлагали продавцы. Кроме того, все участники Масленицы могли сделать на ярмарке массу нужных, полезных, интересных покупок.

Весело на празднике было всем: дети и взрослые водили хороводы, отгадывали загадки, соревновались в силе и ловкости.

Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)

Самые ловкие и смелые участвовали в «богатырских забавах»: карабкались на высокий столб. На деревянный столб высотой около 10-ти метров за подарками пытались взобраться более 15 представителей сильной половины человечества. Но лишь немногим удавалось справиться с нелегкой задачей и сорвать не только приз, но и бурю зрительских оваций.

Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)

Самое главное блюдо праздника — блины, как ни странно, найти было трудно: всюду в палатках продавали всевозможную выпечку, чебуреки, беляши, шаурму, шашлык, но только не блины — их мы нашли лишь в нескольких точках по цене от 2 до 4 рублей.

Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)
Масленица — 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы. (+ВИДЕО)

Кульминацией праздника стало сжигание чучела. На протяжении всего мероприятия каждый мог написать записку с самыми заветными пожеланиями. Бумажки крепили к слову «Зима», выложенному возле чучела, и тоже подожгли.

Ну, вот и все: зима, прощай! Здравствуй, весна!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
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2 марта 2020 10:00 7950 Масленица - 2020 в Солигорске: как прошли проводы зимы....
 
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