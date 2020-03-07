Директор фирмы угнал Mercedes во время тест-драйва

Покупатель приехал в райцентр вечером 25 февраля. После визуального осмотра автомобиля устроили тест-драйв. После небольшого торга мужчины договорились о сделке.
«Молодые люди заехали на городскую АЗС, где хозяин иномарки отлучился в туалет. На улице остался его знакомый и покупатель. Последний попросил у мужчины разрешение сесть за руль якобы для повторного тест-драйва. Ничего не подозревая, тот не отказал, а подозреваемый воспользовался моментом и похитил автомобиль», – сообщили в МВД.
Сыщики установили личность подозреваемого, однако к тому моменту нарушитель уже находился за пределами Гомельщины.
Молодого человека задержали в родном агрогородке. Он пояснил, что решился на преступление в надежде на то, что хозяин не заявит о хищении в правоохранительные органы, так как Mercedes был на российских номерах и, возможно, с ограничениями по продаже.
Известно, что молодой человек является директором фирмы и ранее не привлекался к уголовной ответственности.