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В итальянской деревне из кранов потекло игристое. Жители счастливы

07.03.2020 11:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кажется, Иисус приземлился в деревне возле итальянского города Модена. Жители этой небольшой деревушки уверяют, что из их кранов вместо воды потекло ламбруско, пишет The Local. 

Итальянцы рассказывают, что сразу же узнали аромат игристого (ну еще бы) – его делают на заводе недалеко от деревни (ламбруско производят в этом регионе Италии еще со времен этрусков). Оказывается, чуда не произошло, и Иисус тут ни при чем – ламбруско потекло по трубам  из-за банальной технической неисправности на производстве.

Технические службы сразу ринулись чинить трубы, но итальянцы оказались быстрее – и успели набрать в бутылки много игристого. Один из жителей деревушки сознался, что заполнил сотню бутылок, прежде чем проблему устранили.

Пока игристое текло по трубам, жители деревни разделились на два лагеря: одни искренне беспокоились, что после такой поломки упадет качество воды. А другие – жаловались, что водопровод починили слишком быстро.

 
 
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Кажется, Иисус приземлился в деревне возле итальянского города Модена. Жители этой небольшой деревушки уверяют, что из их кранов вместо воды потекло ламбруско,...
 
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