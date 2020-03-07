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В итальянской деревне из кранов потекло игристое. Жители счастливы
Источник материала: KYKY>
Кажется, Иисус приземлился в деревне возле итальянского города Модена. Жители этой небольшой деревушки уверяют, что из их кранов вместо воды потекло ламбруско,
Итальянцы рассказывают, что сразу же узнали аромат игристого (ну еще бы) – его делают на заводе недалеко от деревни (ламбруско производят в этом регионе Италии еще со времен этрусков). Оказывается, чуда не произошло, и Иисус тут ни при чем – ламбруско потекло по трубам из-за банальной технической неисправности на производстве.
Технические службы сразу ринулись чинить трубы, но итальянцы оказались быстрее – и успели набрать в бутылки много игристого. Один из жителей деревушки сознался, что заполнил сотню бутылок, прежде чем проблему устранили.
Пока игристое текло по трубам, жители деревни разделились на два лагеря: одни искренне беспокоились, что после такой поломки упадет качество воды. А другие – жаловались, что водопровод починили слишком быстро.
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Кажется, Иисус приземлился в деревне возле итальянского города Модена. Жители этой небольшой деревушки уверяют, что из их кранов вместо воды потекло ламбруско,...
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