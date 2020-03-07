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В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)

07.03.2020 11:40 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В пятницу, 6 марта, накануне Международного женского дня в Ганцевичах прошли торжественные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику.

Для начала женщины, которые работают в различных организациях и учреждениях Ганцевщины, собрались в городском Доме культуры, а также с экскурсией посетили некоторые учреждения культуры.

В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)

Далее в ресторане «Цна» прошла традиционная встреча председателя райисполкома Владимира Белова с представительницами женской общественности района.

В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)

А завершающим аккордом поздравлений для прекрасных дам стал праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, который прошел в городском Доме культуры.

В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)
В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)

Фоторепортаж Виктории ПРИКОТЫ.


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В пятницу, 6 марта, накануне Международного женского дня в Ганцевичах прошли торжественные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. Для начала...
 
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