В Ганцевичах женщин поздравили с наступающим праздником (фоторепортаж)

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В пятницу, 6 марта, накануне Международного женского дня в Ганцевичах прошли торжественные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику.

Для начала женщины, которые работают в различных организациях и учреждениях Ганцевщины, собрались в городском Доме культуры, а также с экскурсией посетили некоторые учреждения культуры.













































Далее в ресторане «Цна» прошла традиционная встреча председателя райисполкома Владимира Белова с представительницами женской общественности района.





















































А завершающим аккордом поздравлений для прекрасных дам стал праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, который прошел в городском Доме культуры.

























































Фоторепортаж Виктории ПРИКОТЫ.

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