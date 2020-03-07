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Белорусский турбизнес уже сейчас на грани: "Еще немного - и загнемся"

07.03.2020 12:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские туроператоры о колоссальных убытках из-за эпидемии

Такой ситуации, в которой белорусский турбизнес оказался в связи с коронавирусом, никто из белорусских туроператоров и припомнить не может. И это еще даже не начало высокого сезона!

- Мы связываем этот кризис со слишком агрессивным информированием потребителей о том, что такое коронавирус, хотя смертность от него в два раза меньше, чем от свиного гриппа, который был в 2009 году. Тогда такого катастрофического туристического спада и в помине не было, - рассказали нам в одном столичном турагентстве.

По словам туроператоров, с которыми мы пообщались, сейчас туристы разделились на две категории, пишет kp.by

- Первая внимательно все выслушивает, но требует аннулировать все поездки. И это касается не только Италии, Кореи, Китая, но и других направлений, «так, на всякий случай».

Вторая просто выжидает, чем закончится ситуация, и откладывает путешествие на конец лета.

- Убытки сейчас несут компании, которые занимаются организацией туров почти всех направлений, - подтверждает директор небольшого минского турагентства. Со своими белорусскими коллегами она сейчас каждый день на связи и, по ее словам, прогнозы неоптимистичные у всех. - Даже в Египет, который среди белорусских туристов популярен круглый год из-за дешевизны и опции «все включено», люди уже особо не стремятся. Хотя путевка на двоих на 10 дней в мае стоит уже 400 долларов. Дешевле некуда! Если раньше в день мы продавали в среднем по 15 путевок, то теперь максимум по 3-5. Каждый день звонят напуганные клиенты с вопросами «что делать?». Успокаиваем, пытаемся как-то сдержать.

Турагентства, которые специализируются на итальянском направлении, говорят нам прямым текстом:

- Мы уже стоим на коленях. Еще немного - и загнемся. Большая часть клиентов отказывается от туров и просит вернуть деньги. И вернуть их мы обязаны. Но ведь есть еще и штрафные суммы, которые вернуть невозможно! За бронь отелей, например… Это просто кошмар.

- Что будете делать, если ситуация не выровняется к началу сезона отпусков?

- Придется сокращаться. Люди ведь не будут работать за гроши! Но пострадают не только туроператоры и агентства. Лягут и другие сферы, смежные с турбизнесом: перевозчики, гостиницы, рестораны, такси, торговля... Все, чем пользуются туристы.


То, что белорусский турбизнес уже сейчас на грани, подтвердил и директор Республиканского союза туристических организаций Александр Копанев. Оценить масштаб отказов и финансовых потерь, по его словам, он даже не берется.

Для наглядности: в компании Aviasales, у которой белорусы часто покупают авиабилеты, только за последний месяц спрос от белорусов снизился на 16%. А спрос на билеты в Италию - на 41%.

Эксперты уже заявили: мировой индустрии туризма эпидемия коронавируса может обойтись потерями в 100 миллиардов долларов.
 
 
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Белорусские туроператоры о колоссальных убытках из-за эпидемии
 
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