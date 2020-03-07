Катюша в Осиповичах

Источник материала: Асiповiцкi край

В бою, на пьедестале и в памяти

Катюша — не только имя, но и название грозного оружия

23 февраля и 8 Марта нынче воспринимаются совсем не так, как они задумывались изначально. В смысле, они касаются всех мужчин и женщин, а не только одетых в военную форму защитников родины вместе с активистками борьбы за эмансипацию и мир во всем мире. Но если вернуться к первоисточникам, сама собой напрашивается тема, которая объединяет оба праздника: боевая техника, названная женскими именами.

Такое случается, хотя и не часто. Если взять Великую Отечественную войну, то в ней участвовали английский пехотный танк МК-ІІ «Матильда», немецкая сверхтяжелая пушка «Дора», советские автоматическая винтовка СВТ «Света» и гвардейский реактивный миномет БМ-13 — знаменитая «Катюша».

По инициативе Федерации профсоюзов Беларуси к 75-летию Победы такая боевая машина будет установлена в экспозиции боевой техники около Кургана славы.

В нашем городе «Катюша» появилась при создании Аллеи Героев (2004-2005 годы). Но к осиповичской БМ-13 вернемся чуть позже. Сперва же вспомним о том, как воевала и чем прославилась ракетная артиллерия.

Почему «Катюша»?

Откуда взялось неофициальное название боевой машины, неизвестно. Существует как минимум пять версий, причем распиаренная еще во время войны — в честь одноименной песни — в контексте архивных данных не кажется убедительной.

Во время полигонных испытаний, которые проходили в последние мирные дни 1941 года, реактивные минометы обозначались как установки КАТ — «Костиковские автоматические термические» (Костиков — один из руководителей проекта по созданию нового вида оружия). Аналогия с СВТ, которая стала «Светой», напрашивается сама собой.

Есть еще один достойный упоминания вариант. Из-за спешки при принятии на вооружение не были проработаны многие документы по эксплуатации и боевому применению БМ-13. Даже терминологию и названия должностей в расчетах не успели придумать, так что приходилось импровизировать. Направляющие для пуска ракетчики называли между собой «скаты». Установка на них боеприпасов требовала слаженных действий трех человек. Двое с боков центрировали увесистое «изделие», третий стоял сзади и с усилием заКАТывал мину на сКАТы. Как этого третьего называть? «Катуша»…

Как бы то ни было, но название «выстрелило». А вот с более мощной системой БМ-31 вышел некоторый конфуз. Политически грамотное наименование —»Андрюша» — употреблялось только военными корреспондентами. Своеобразная форма снаряда давала юмористам простор для изобретения массы соленых эпитетов, и именно они пополняли живой армейский лексикон. Приведем самое приличное: «Иван Долбай».

БМ и супостаты

Первое массовое применение ракетной артиллерии в Великой Отечественной войне произошло… 22 июня 1941 года. И она обстреливала Брестскую крепость.

Вермахт имел к этому времени около 300 РСЗО «Небельверфер» калибром 150 мм (СССР — 8 машин БМ-13 калибром 132 мм). Изначально немецкая установка (как, впрочем, и советская) разрабатывалась для ведения химической войны, но с «химией» не сложилось, и нужно было искать нишу для нового оружия. Опыта боевого применения было очень мало, что и стало причиной крайне невыразительного дебюта ракетчиков Третьего рейха на Восточном фронте.

«Летающие мины» для стен цитадели и укрывшихся за ними красноармейцев особой угрозы не представляли, а хлопот со снабжением «недопушек» боеприпасами было много. В общем, сплошное разочарование.

Мнение изменилось после встречи с советским аналогом. Но для военного руководства вермахта это был не испуг, а скорее удивление: «Оказывается, и так можно!»

Вскоре после появления на фронте «Катюш» в группу армий «Юг» был направлен генерал-инспектор химических войск Окснер. Выслушав его доклад, начальник генштаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер записал: «Мы должны стремиться к более широкому использованию этого, по-видимому, весьма эффективного оружия».

«По-видимому» — это Гальдер не просто так сказал!

Первые залпы батарея в составе 7 машин БМ-13 произвела по вокзалу в Орше и по переправе через Днепр. В канонической советской версии утверждается, что в обоих случаях противнику был нанесен огромный ущерб. В немецких документах упоминания о чем-то подобном найти не удалось.

Что же касается не менее знаменитого удара по 5-й пехотной дивизии вермахта, то тут подтверждения есть. И сравнить их любопытно.

Из доклада Военного совета Западного направления Ставке Верховного Командования об обстановке на Западном фронте от 24 июля 1941 г.:

«<…> 20-я армия т. Курочкина, сдерживая атаки до 7 дивизий противника, нанесла поражение двум немецким дивизиям, особенно вновь прибывшей на фронт 5-й пехотной дивизии, наступавшей на Рудня и к востоку. Особенно эффективное и успешное действие в разгроме 5-й пехотной дивизии оказала батарея «РС», которая тремя залпами по сосредоточенному в Рудня противнику нанесла ему такие потери, что он целый день вывозил раненых и подбирал убитых, остановив наступление на целый день».

В журнале боевых действий оглоушенной вражеской дивизии указано, что на момент применения БМ-13 в немецких войсках на этом участке фронта происходила ротация: наступавшая под Витебском 5-я пехотная дивизия получила приказ выделить часть сил, чтобы временно прикрыть зону наступления 12-й танковой дивизии, которой требовался ремонт матчасти. А под «Катюшин» залп попал один (!) батальон пехотинцев, который сменил передовое охранение танкистов за пару часов до ракетного обстрела.

Потери 5-й пд в этот день составили 11 убитых и 60 раненых. Значительно больше, чем обычно для лета 1941 года (за четыре предыдущих дня: убитых — 3, раненых —15, пропавших без вести — 2). На боеспособности немецкой пехотной дивизии (16 859 чел.) такие потери личного состава сказываются чисто символически…

Кто кого?

Вообще ракетное оружие активно применялось еще в войнах середины ХIХ века, так что чем-то принципиально новым «Катюши» не являлись. А на фоне аналогов, разработанных в Германии, Англии и США, выглядели безнадежными аутсайдерами в плане точности. Но ее-то от советской ракетной артиллерии и не требовалось! Применение особой системы подрыва боевой части снарядов и массовое применение пусковых установок позволяло создавать в месте обстрела мини-Хиросиму, где горело буквально всё.

Конечно, противник быстро выработал тактические приемы, которые позволяли избегать потерь от ракетного оружия. В принципе, ничего особенного: вырыть глубокие окопы и пересидеть в них обстрел. Но появление «Катюш» всегда поднимало боевой дух наших солдат, а это часто было не менее важно, чем высокая результативность в уничтожении живой силы и техники.

Немцы для создания «огневого вала» предпочитали ствольную артиллерию, которая до 1943 года значительно превосходила советскую по всем параметрам и в первую очередь — по мобильности. Свои пусковые установки они использовали как аналог гаубиц и мортир для решения разнообразных тактических задач. В этом качестве «Небельверферы» себя проявляли удовлетворительно, но не более того.

Красноармейцы их называли «ишаки» или «скрипухи» — за характерный звук. Немцы всю советскую реактивную артиллерию скопом окрестили «сталинскими органами» — тоже за богатую гамму акустических эффектов.

Германия за годы Великой Отечественной выпустила 7 276 «Небельверферов» разных модификаций и калибров, СССР — 8 600 «Катюш» и «Андрюш». Выпускались и установки калибром 82 мм — БМ-8, объем их производства — 2 400 штук.

Советские и немецкие боеприпасы для ракетной артиллерии имели принципиальные конструктивные отличия, поэтому обладали неоспоримыми достоинствами и неустранимыми недостатками. «Катюша» стреляла дальше, ее снаряды были простыми по устройству, обладали мощным поражающим действием, однако имели крайне низкую точность и часто взрывались во время пуска. «Небельверфер» имел преимущество в габаритах, надежности и точности. Зато его «летающие мины» были сложными в производстве и оставляли при пуске демаскирующий дымный след.

Сделать идеальную для своего времени систему реактивной артиллерии смогла чешская фирма «Ваффенфабрик Брюнн», которая всю войну плодотворно сотрудничала с войсками СС. Продукты их творчества — снаряд 8 см СПРГР и пусковая установка на базе бронетранспортера Сд.Кфц 4/2 — поставлялись эсэсовцам начиная с 1943 года, но, к счастью, в небольших количествах. Из песни слова не выкинешь: идеи чехов-коллаборационистов во многом были использованы при разработке послевоенных моделей РСЗО в СССР, Британии и США.

Осиповичская БМ…

Пусковая установка БМ-13, установленная на бетонный пьедестал, была долгие годы визитной карточкой полигона «Прудок». После ликвидации этого военного объекта «Катюшу» пришлось спасать от мародеров-«металлистов». Среди неравнодушных к судьбе исторической реликвии Андрей Торбин — тогда он был директором историко-краеведческого музея.

Во многом по его инициативе «Катюша» стала экспонатом мини-музея боевой техники на Аллее Героев. Однако Андрей Михайлович результатом не вполне доволен. И обоснованно! Он в свое время подготовил чертежи и рекомендации, позволяющие восстановить точный облик одного из первых послевоенных вариантов знаменитой РСЗО, однако «реконструкторы» ими воспользовалось лишь частично. В итоге имеем не памятник истории, а нечто по его мотивам. У нашей БМ не хватает примерно 10 принципиально важных деталей в пусковой установке, ампутирована часть рамы автомобиля, на котором закреплен пакет направляющих. Отсутствуют стальные щиты, которые закрывали во время пуска стекла кабины и бензобак. Но главное — сами снаряды. Они имеют далекую от исторической правды окраску и неправильно расположены.

Боеприпасы для БМ-13 были серыми с черной носовой частью. И стартовали только по одному. Одновременное движение нескольких снарядов по направляющим (имитацию чего мы видим на нашей «Катюше») гарантировало взрыв и бессмысленную гибель боевой машины.

Отличным планом было бы к юбилею Победы придать осиповичской «Катюше» исторически точный облик. Согласны?

Дмитрий САВРИЦКИЙ.

d.savrickiy@gzt-akray.by