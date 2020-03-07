Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить

Источник материала: СТВ

Насколько хорошо люди приспособили под себя мир? Сейчас есть так много удобных вещей, что почти никто об этом не задумывается. Редко кто обращает внимание и на дизайн, ведь кажется естественным сделать всё так, чтобы людям было приятно пользоваться вещами.

Впрочем, есть дизайнеры, которые специально придумывают неудобные вещи. Встречаются и люди, создающие странные предметы. При взгляде на них возникает вопрос: для кого этого делалось?

Забавно и необычно. Семь примеров, когда создатели подошли к своему творению с воображением



Фото: reddit.com/user/ManiacalMud



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Фото: reddit.com/user/lajosyext



Фото: reddit.com/user/Folkhunt



Фото: reddit.com/user/lajosyext

Кстати, недавно мы рассказывали о занятных вещах, которые захочется купить себе.