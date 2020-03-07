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Для кого это делалось? Семь примеров, когда дизайнера не успели вовремя не остановить
Источник материала: СТВ
Насколько хорошо люди приспособили под себя мир? Сейчас есть так много удобных вещей, что почти никто об этом не задумывается. Редко кто обращает внимание и на дизайн, ведь кажется естественным сделать всё так, чтобы людям было приятно пользоваться вещами.
Впрочем, есть дизайнеры, которые специально
Кстати, недавно мы рассказывали о занятных вещах, которые захочется купить себе.
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Насколько хорошо люди приспособили под себя мир? Сейчас есть так много удобных вещей, что почти никто об этом не задумывается. Редко кто обращает внимание и на...
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