Во попали! Коронавирус не исчезнет летом

Майкл Райан и назвал ложными надежды на прекращение распространения вируса летом, пишет korrespondent.net "Нам пока что неизвестно какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохраненияи назвал ложными надежды на прекращение распространения вируса летом, пишет





В связи с этим ВОЗ обсудила возможность проведения Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. В таком случае возмещение стоимости билетов может обойтись организаторам примерно в 850 млн долл.







