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В 1 зенитном ракетном дивизионе 115 зенитного ракетного полка принимают поздравления военнослужащие женщины

07.03.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В первые дни весны в Республике Беларусь отмечается самый нежный и красивый, поистине всенародный праздник – День женщин.

В 1 зенитном ракетном дивизионе 115 зенитного ракетного полка принимают поздравления военнослужащие женщины

В нашей стране именно женщина всегда олицетворяла собой источник жизни, хранительницу домашнего очага и, конечно же, такое священное для всех нас понятие, как Родина.

Особые слова уважения и признательности — женщинам военного поколения. Службу в рядах Вооруженных Сил нашей страны сегодня проходят немало представительниц прекрасного пола.

В 1 зенитном ракетном дивизионе 115 зенитного ракетного полка принимают поздравления от коллектива военнослужащие женщины: Екатерина Вилесик, Алина Кез и Ольга Якунина.

Представительницы прекрасной половины человечества добросовестно служат Отечеству в Вооруженных Силах Республики Беларусь, вносят весомый вклад в обеспечение военной безопасности государства.

В 1 зенитном ракетном дивизионе 115 зенитного ракетного полка принимают поздравления военнослужащие женщины

Безусловно, наши женщины являются надежной опорой своего подразделения и наряду с мужчинами стойко преодолевают все армейские будни.

С праздником Вас, дорогие женщины!

Желаем Вам счастья, любви и семейного благополучия, успехов в вашем нелегком труде на благо нашей Республики Беларусь.

Заместитель командира 1 зенитного ракетного дивизиона по
идеологической работе капитан Мастерков Игорь Михайлович

 
 
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  В первые дни весны в Республике Беларусь отмечается самый нежный и красивый, поистине всенародный праздник – День женщин. В нашей стране именно женщина всегда...
 
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