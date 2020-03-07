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В 1 зенитном ракетном дивизионе 115 зенитного ракетного полка принимают поздравления военнослужащие женщины
07.03.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В первые дни весны в Республике Беларусь отмечается самый нежный и красивый, поистине всенародный праздник – День женщин.
В нашей стране именно женщина всегда олицетворяла собой источник жизни, хранительницу домашнего очага и, конечно же, такое священное для всех нас понятие, как Родина.
Особые слова уважения и признательности — женщинам военного поколения. Службу в рядах Вооруженных Сил нашей страны сегодня проходят немало представительниц прекрасного пола.
В 1 зенитном ракетном дивизионе 115 зенитного ракетного полка принимают поздравления от коллектива военнослужащие женщины: Екатерина Вилесик, Алина Кез и Ольга Якунина.
Представительницы прекрасной половины человечества добросовестно служат Отечеству в Вооруженных Силах Республики Беларусь, вносят весомый вклад в обеспечение военной безопасности государства.
Безусловно, наши женщины являются надежной опорой своего подразделения и наряду с мужчинами стойко преодолевают все армейские будни.
С праздником Вас, дорогие женщины!
Желаем Вам счастья, любви и семейного благополучия, успехов в вашем нелегком труде на благо нашей Республики Беларусь.
Заместитель командира 1 зенитного ракетного дивизиона по
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