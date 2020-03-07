«Сказала, что я всех в Слуцке купил». Случчанка продолжает бороьбу с предприятием по переработке шин

Источник материала: Слуцк Город





Татьяна несколько лет безуспешно пытается добиться переноса и даже закрытия частного предприятия по переработке шин в Слуцке. По её словам, деятельность производства пагубно сказывается на здоровье жителей и экологии города. Что же на это сейчас ответил владелец предприятия.

Полгода назад мы поднимали эту тему. История началась в 2012 году, когда Татьяна приступила к строительству собственного дома в 12-ом городке Слуцка, практически вплотную с промзоной. Именно здесь, буквально в 80 метрах от неё, расположено предприятие «Торгового дома «Тройка-Маркет», которое начало свою деятельность за год до появления случчанки.

«Воняет так сильно, просто невозможно описать словами»

По словам Татьяны, соседи первыми почувствовали неприятный запах от производства. По началу думали, что виновник находится среди жильцов частного сектора, который вместе с дровами в печь подбрасывает резину для розжига. Но потом поняли, что воздух портит предприятие Владимира Гуркина, которое занимается утилизацией и переработкой шин и резиновых отходов.

Люди забеспокоились о своём здоровье - у них была уверенность, что в воздухе огромное количество опасных веществ. Кроме того, вредные примеси могут попасть на территорию детского сада, который находится через дорогу от промзоны. По мнению женщины, деятельность предпринимателя может сказаться и в целом на экологии города.

— Запах не такой насыщенный, как от палёной резины, а немного легче. В самом начале процесса его нет. Но, когда переработанное содержимое достают из печки, воняет так сильно, просто невозможно описать словами, — рассказывает она. — Когда начинается интенсивная работа, в воздухе стоит резиновый смрад около полутора часов.

Татьяна лично встретилась с частником, высказала своё недовольство и озабоченность. Однако предприниматель ответил, что его производство безвредное, и есть все соответствующие документы.

— Как Гуркин объяснил, на предприятии сжигают шины методом пиролиза. Это, безусловно, имеет место быть, если бы была современная установка. И, на мой взгляд, предприятие такого типа должно находиться за чертой города, где нет детского сада и жилых домов. Но, учитывая факт, что Владимир Гуркин депутат, и у него есть контакт с местными властями, ему прощается многое.

Предприниматель объяснял, что дым - это следствие сжигания от дров, которыми топится печь. Но случчанка настаивала, что это не так и требовала перенести предприятие за черту города.



Видео прислано Татьяной

— Нет, это точно не дрова горят. В ролике видно, что дым очень чёрный, что горит сама резина, — уверена Татьяна, описывая видео, которое прислала в SlutskGorod. — Он что, весь город за идиотов держит? Люди в любом случае поймут, что дрова так не горят.

По её словам, в 2016 году Гуркину предлагали перевезти производство в район д. Слива, где находится и асфальтно-бетонный завод. Только женщина уверена, что предпринимателю это делать не выгодно.

Чиновники уверяли - вреда от производства нет

Татьяна обратилась к родителям воспитанников детского сада, который находится в 260 метрах от производства. Ей удалось собрать около 40 подписей под обращением, с которыми она вместе с подругой отправилась на прием к Семену Шапиро. На тот момент он был председателем Минского облисполкома.

Случчанка говорит, что встреча была неприятной, что чиновник говорил с женщинами грубо и по его виду было понятно – он безразличен к проблеме местных жителей. Кроме того, практически сразу после приёма Татьяну понизили в должности на её работе, а подругу и вовсе уволили. Она уверена – это дело рук Гуркина, и таким образом он пытался через начальство давить на активных граждан.

Тем не менее, случчанка обратилась за помощью и к одному из местных депутатов Геннадию Паничу, который не только выслушал её обращение, но и поддержал.

— Я рассказала причину визита и обратила его внимание, что в планах города застроить наш район многоэтажками до 2030 года. Как людям дышать таким воздухом? Тогда Панич сказал, что хотел бы помочь, и поднимет этот вопрос на одном из президиумов. Первое время мы даже созванивались, только совершенно никаких изменений и решений по этому делу не было.

Несмотря на то, что ситуация не менялась, Татьяна собирала документы и направляла во все городские инстанции: в Инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, Комитет землеустройства, санстанцию, Слуцкий райисполком. Однако ответ ведомств и чиновников был один – никакого вреда от производства нет.

— С Гуркиным я говорила, и он меня уверял, что его инвестиционный проект заканчивается в сентябре 2016. Потом уходить отказался, потому что это уже госпрограмма. А сейчас экологи и чиновники разводят руками – декрет №7, и ничего мы не сделаем. Поэтому я обратилась к активистам.





В возбуждении гражданского дела отказано. Но это не конец

Виталий Амелькович, активист экологической инициативы «Чистый Слуцк» рассказал, что Татьяна действительно обратилась к нему за помощью.

— Насколько я знаю, с этим предпринимателем женщина воюет давно. Татьяну заботит экология, ей хочется дышать чистым воздухом. Но людей, которые идут против Гуркина, увольняют с работ, в должности понижают, запугивают.

Активисты отправили фотографии производства в общественное объединение «Экодом». В свою очередь, юристы писали Владимиру Гуркину письмо с просьбой представить им разрешающие документы и заключение экологов.

— В декабре прошлого года «Экодом» пытался с ним судиться. Сергей Магонов (юрист ОО «Экодом» - прим. ред.) говорил, что слуцкий суд им отказал. Якобы это неподведомственное дело, не пояснив, куда жаловаться дальше, — рассказывает Виталий. — Но с такой позицией они часто сталкиваются, также было и с аккумуляторным заводом в Бресте. Сейчас юристы отправили большое обращение в верховный суд, чтобы чётко разъяснили, куда в таком случае обращаться.

В ОО «Экодом» подтвердили информацию Виталия Амельковича. Кроме того, выяснилось, что 12 ноября прошлого года юрист объединения Сергей Магонов направлял Владимиру Гуркину заявление о предоставлении экологической информации, касающейся проекта, который частник реализовал.

В ответе предпринимателя юристы нашли нарушения в предоставлении запрашиваемой информации, а также нарушение прав общественности на доступ к экологической информации. Уже 2 декабря 2019 года они отправили исковое заявление в суд Слуцкого района о полном приостановлении хозяйственной деятельности, пока частник не отправит все запрашиваемые документы.

Тем не менее, через семь дней юристам пришёл ответ: суд Слуцкого района в возбуждении гражданского дела отказал, сославшись на неподведомственность.

—13 февраля 2020 года мы обжаловали в Минский областной суд определение суда Слуцкого района, потому как он посчитал, что данная категория дел суду неподведомственна. Сейчас ожидаем решения областного суда, — пояснила Марина Дубина, представительница ОО «Экодом».

В новом исковом заявлении было дано определение: деятельность по утилизации автомобильных шин является деятельностью, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду. А таковая может быть приостановлена или запрещена по решению суда.





Что ответил Владимир Гуркин

Владелец УП «Торговый дом «Тройка-Маркет» пояснил, что спор с Татьяной продолжается с 2012 года. Из-за жалоб случчанки к нему на производство приезжали не только местные, но и областные проверяющие. И все разрешающие документы у него есть.

— У нас нормальное производство, ничего страшного здесь нет. И задумывалось оно, как экологический проект. Нам везут сырьё из разных городов Беларуси, — говорит Владимир Гуркин. — Вот это всё раньше выбрасывалось на улицу, а сейчас государство позаботилось о его переработке. Установку мы взяли в Крыму, сейчас они её продают по всему миру.

Он рассказал, что процесс пиролиза, который используют в производстве, разрабатывался в Академии наук. В мире предприятий такой специфики много. Говорит, что в Украине их сотни, только там подход к данному производству простой – особых документов для открытия не нужно.

— У нас к этому европейский подход. И, чтобы открыть подобное предприятие, пришлось разработать много проектов, пройти разные экспертизы, проверки и испытания. Всё это дело дорабатывал кандидат наук, чтобы нам разрешили работать. Прежде, чем получить лицензию, я с 2011 года я начал делать документы, а запустились мы официально только в 2014 году. Долго получали документ, устанавливающий технические требования, которым должно соответствовать предприятие.

По словам предпринимателя, он сам был на приёме у губернатора Шапиро. С собой принёс папку с документами, которые предоставил для изучения чиновнику. Никаких нарушений он не выявил и добавил, что к категории «вредные» можно сразу отнести все предприятия Беларуси.

— Татьяна сказала, что конкретно наше предприятие частное, а те – государственные. Поэтому моё производство нужно закрыть. Даже сказала, что я всех в Слуцке купил, потому что я местный депутат. Столько инстанций купить? Сейчас в министерстве экологии такие высокие требования, что Гуркин бы их не купил. Это было просто громкое заявление.

Семёном Шапиро поручил санстанции и экологии каждые три месяца проверять производство предпринимателя. Практически сразу приехали специалисты с приборами, замеряли выбросы вредных веществ, изучали установку.

— Плановая проверка министерства экологии приезжала, работала больше месяца здесь – всё в норме. У нас есть даже разработанный проект санитарно-защитной зоны. Поверьте, если бы у меня не было всех документов, в нашем государстве частнику никто бы не разрешил работать.





О работе производства, его переносе и решении конфликта

Производство Владимира Гуркина находится в реестре Беларуси, как перерабатывающее предприятие. О процессе переработки он рассказал в деталях:

— Берётся резина, измельчается и закладывается в реторту, плотно закрывается крышкой, закручивается болтами, чтобы не было доступа воздуха внутрь. Краном реторта ставится в печь, в топку кладут обыкновенные дрова. Час-полтора за счёт огня создаётся нужная температура, при которой резина начинает разлагаться. Получается газ типа метана, которым мы топим котлы. Он выходит через холодильник, остывает и превращается в жидкость. Остальной газ идёт в топку, там воспламеняется встроенная горелка, и она горит. Вот от этой обыкновенной горелки исходит запах. А чёрный дым бывает от смолистых дров.

Владимир говорит, что пиролизную жидкость, которая получается в процессе, можно использовать, как топливо. Её собирают и отправляют на экспорт в Латвию раз в полгода. Корд отдают на вторсырьё. А вот полуфабрикат для углерода, который получается в процессе, собирают и хранят на территории. Это чёрное твёрдое вещество, которому, по его словам, учёные не могут найти применения.

— Был случай, когда за пределами нашего предприятия подожгли матрасы. Татьяна позвонила во все инстанции, и люди к нам приехали напрасно. Была, конечно, одна нештатная ситуация – где-то печка горела. Но на любом производстве бывают такие случаи, и мы всё быстро исправили.

По словам мужчины, переехать в другое место, безусловно, можно. Только это всё огромные затраты. Нужно перевезти сырьё и оборудование, а перед этим забетонировать большую площадку. Ведь по нормам резина на земле не должна лежать.

— Место, которое предлагала Татьяна, находится около д. Слива, и оно заболочено. Там, может, какой бабушке тоже не понравится такое соседство. Снова переезжать? Нет, с Татьяной мы к миру не придём, я уверен. Ведь даже губернатор её не убедил. Хотя мы уже подстраиваемся под неё, уже всем наказано: «Смотрите, если ветер на Таню – не топить!» Но процесс идёт 15 часов, и подстроиться под ветер в принципе нельзя. Ведь, в случае, если ветер изменит направление, процесс заглушить нельзя.

На территории промзоны, где находится производство Гуркина, работают ещё несколько предприятий, как частных, так и государственных. На вопрос журналиста про неприятный запах от переработки шин, работники ближайшего из них усмехаются: «Да, нормально всё. Вон мусор подожгли в бочке, хуже воняет».





Наталья, мама мальчика, который ходит в детский сад через дорогу от промзоны, отметила, что неприятный запах всё же иногда чувствуется. Однако, по её мнению, ситуация не такая критичная, как о ней говорят.





Справка Зелёного портала: пиролиз - это термическое разложение продуктов любого вида, в данном случае - автомобильных шин и других углеродосодержащих отходов, методом нагрева до температуры 400-500 градусов без доступа воздуха.

Процесс происходит в герметичной колбе - реторте. Колба закрывается крышкой, ставится в печь, которая час-два топится дровами. Нагреваясь до определенной температуры, продукты начинают разлагаться, выделяя насыщенный газ. Проходя через холодильную установку, газ конденсируется, в результате чего образуется пиролизная жидкость, которая собирается в специальный сборник.

Остальной неконденсируемый газ проходит очищение через сепаратор и применяется как топливо для разогрева этой же печи. Процесс идет, пока выделяется газ. За сутки одна установка способна переработать 1,5-2 тонны отходов.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by