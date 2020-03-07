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Под медицинским наблюдением в Пинске 215 человек. Все студенты БНТУ
07.03.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Изолированный бокс оборудовали в кожно-венерологическом диспансере.
Как Медиа-Полесье сообщало ранее, в Пинском регионе
На сегодняшний день находящихся под медицинским наблюдением пациентов направляют в межрайонный кожно-венерологический диспансер на улице Завальной, 9.
Как сообщили в администрации Пинской центральной поликлиники, под медицинское наблюдение попадает человек, если он контактировал с носителем заболевания, у которого диагноз был лабораторно подтверждён. Медицинское наблюдение ведётся по месту жительства на протяжении 14 дней. Если в это время человек заболевает, его везут в Брест в инфекционное отделение областной больницы. Люди, которые с ним контактировали, но они здоровые, попадают под медицинское наблюдение в кожвендиспансере. На сегодняшний день под наблюдением в Пинске и районе находится 215 студентов БНТУ.
В Пинске нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом. Все медицинские работники находятся в режиме повешенной готовности.
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Изолированный бокс оборудовали в кожно-венерологическом диспансере. Как Медиа-Полесье сообщало ранее, в Пинском регионе изолированный бокс для пациентов,...
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