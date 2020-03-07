ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под медицинским наблюдением в Пинске 215 человек. Все студенты БНТУ

07.03.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Изолированный бокс оборудовали в кожно-венерологическом диспансере.

Под медицинским наблюдением в Пинске 215 человек. Все студенты БНТУ

Как Медиа-Полесье сообщало ранее, в Пинском регионе изолированный бокс для пациентов, вступавших в контакт с заражёнными коронавирусом людьми, был первоначально оборудован в инфекционной больнице в агрогородке Молотковичи.

На сегодняшний день находящихся под медицинским наблюдением пациентов направляют в межрайонный кожно-венерологический диспансер на улице Завальной, 9.

Как сообщили в администрации Пинской центральной поликлиники, под медицинское наблюдение попадает человек, если он контактировал с носителем заболевания, у которого диагноз был лабораторно подтверждён. Медицинское наблюдение ведётся по месту жительства на протяжении 14 дней. Если в это время человек заболевает, его везут в Брест в инфекционное отделение областной больницы. Люди, которые с ним контактировали, но они здоровые, попадают под медицинское наблюдение в кожвендиспансере. На сегодняшний день под наблюдением в Пинске и районе находится 215 студентов БНТУ.

В Пинске нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом. Все медицинские работники находятся в режиме повешенной готовности.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Изолированный бокс оборудовали в кожно-венерологическом диспансере. Как Медиа-Полесье сообщало ранее, в Пинском регионе изолированный бокс для пациентов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские хоккеисты начнут борьбу за путевку на Олимпиаду-2022 с поляками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика