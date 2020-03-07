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Эрдоган закрыл беженцам морской путь в Европу
Источник материала: Партизан
Береговая охрана Турции запретила беженцам переправляться в страны Евросоюза через Эгейское море. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Сергей Строителев/РИА Новости
Утверждается, что такое решение связано с указанием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Закрытие морского пути объяснено заботой турецкого правительства о безопасности беженцев.
29 февраля Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне, граничащую с Грецией на северо-западе страны.
На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границу, в том числе с использованием коктейлей Молотова.
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Береговая охрана Турции запретила беженцам переправляться в страны Евросоюза через Эгейское море. Об этом сообщает ТАСС.
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