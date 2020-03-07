Появились первые изображения рестайлинговой Hyundai Creta российской сборки

Источник материала: Tut.by

В Индии и Китае кроссовер Hyundai Creta уже успел сменить поколение, а для рынка ТС выпускаемый на заводе Hyundai под Санкт-Петербургом автомобиль только сейчас дождался планового обновления. Первые официальные фотографии машины обнародовал российский офис Hyundai.





По сравнению с дореформенным кроссовером изменений мало, хотя изображений кормы пока нет. Спереди у Creta изменился узор радиаторной решетки, которая обзавелась «ячеистой» структурой вместо прежних горизонтальных планок, также после рестайлинга у «паркетника» появятся новые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и опциональная двухцветная окраска кузова (с черной крышей в дополнение к основному цвету).





Что касается салона Creta, то обновки также ожидаются скромные, но, впрочем, стоит дождаться фотографий интерьера. А вот изменений в технике кроссовера не ожидается — автомобиль по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми атмосферными моторами объемом 1,6 л (123 л.с.) и 2 л (150 л.с.) в комбинации с 6-ступенчатыми коробками («механика» или «автомат»), передним или полным приводом. Известно также, что у обновленной Creta будет пять комплектаций на выбор.

Целиком обновленная Creta должна быть рассекречена уже в ближайшее время — подробности не за горами.