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Появились первые изображения рестайлинговой Hyundai Creta российской сборки
Источник материала: Tut.by
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По сравнению с дореформенным кроссовером изменений мало, хотя изображений кормы пока нет. Спереди у Creta изменился узор радиаторной решетки, которая обзавелась «ячеистой» структурой вместо прежних горизонтальных планок, также после рестайлинга у «паркетника» появятся новые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и опциональная двухцветная окраска кузова (с черной крышей в дополнение к основному цвету).
Что касается салона Creta, то обновки также ожидаются скромные, но, впрочем, стоит дождаться фотографий интерьера. А вот изменений в технике кроссовера не ожидается — автомобиль по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми атмосферными моторами объемом 1,6 л (123 л.с.) и 2 л (150 л.с.) в комбинации с 6-ступенчатыми коробками («механика» или «автомат»), передним или полным приводом. Известно также, что у обновленной Creta будет пять комплектаций на выбор.
Целиком обновленная Creta должна быть рассекречена уже в ближайшее время — подробности не за горами.
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Первые официальные фотографии обновленного кроссовера Creta для рынка ТС обнародовал российский офис Hyundai.
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