ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появились первые изображения рестайлинговой Hyundai Creta российской сборки

07.03.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Индии и Китае кроссовер Hyundai Creta уже успел сменить поколение, а для рынка ТС выпускаемый на заводе Hyundai под Санкт-Петербургом автомобиль только сейчас дождался планового обновления. Первые официальные фотографии машины обнародовал российский офис Hyundai.


По сравнению с дореформенным кроссовером изменений мало, хотя изображений кормы пока нет. Спереди у Creta изменился узор радиаторной решетки, которая обзавелась «ячеистой» структурой вместо прежних горизонтальных планок, также после рестайлинга у «паркетника» появятся новые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и опциональная двухцветная окраска кузова (с черной крышей в дополнение к основному цвету).


Что касается салона Creta, то обновки также ожидаются скромные, но, впрочем, стоит дождаться фотографий интерьера. А вот изменений в технике кроссовера не ожидается — автомобиль по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми атмосферными моторами объемом 1,6 л (123 л.с.) и 2 л (150 л.с.) в комбинации с 6-ступенчатыми коробками («механика» или «автомат»), передним или полным приводом. Известно также, что у обновленной Creta будет пять комплектаций на выбор.

Целиком обновленная Creta должна быть рассекречена уже в ближайшее время — подробности не за горами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые официальные фотографии обновленного кроссовера Creta для рынка ТС обнародовал российский офис Hyundai.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шаврову суммарно ему грозит до двух лет лишения свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика