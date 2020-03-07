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В Витебском районе на пожаре погиб мужчина

07.03.2020 15:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебском районе на пожаре погиб мужчина
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, трагедия произошла около 11 часов дня 6 марта в частном доме в деревне Андроновичи Витебского района. По неизвестной пока причине, строение загорелось, отмечает МЧС.

В Витебском районе на пожаре погиб мужчина На пожаре в Слуцком районе погибли двое мужчин

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в сгоревшем доме тело мужчины. Огонь повредил кровлю, потолок, имущество. В данный момент устанавливается причина пожара.

За прошедшие сутки в регионе произошли еще два пожара. В агрогородке Светлосельский Шумилинского района горела баня, а в деревне Чернецкий мох Витебского района – жилой дом. В результате инцидентов никто из людей не пострадал.

 
 
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Трагедия произошла днем 6 марта.
 
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