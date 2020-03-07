В Витебском районе на пожаре погиб мужчина

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла около 11 часов дня 6 марта в частном доме в деревне Андроновичи Витебского района. По неизвестной пока причине, строение загорелось, отмечает МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в сгоревшем доме тело мужчины. Огонь повредил кровлю, потолок, имущество. В данный момент устанавливается причина пожара.

За прошедшие сутки в регионе произошли еще два пожара. В агрогородке Светлосельский Шумилинского района горела баня, а в деревне Чернецкий мох Витебского района – жилой дом. В результате инцидентов никто из людей не пострадал.