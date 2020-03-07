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Лукашенко рассказал о предложениях по поставкам нефти в Беларусь
07.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о вариантах поставок нефти в страну.
«Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие – более 6 миллионов тонн», – сказал глава государства на встрече с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.
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Тема нефтепереработки и поставок углеводородов в Беларусь одна из самых обсуждаемых.
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