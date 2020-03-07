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Организаторы Ролан Гаррос не планируют отменять или переносить турнир

07.03.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открытый чемпионат Франции по теннису должен состояться в Париже с 24 мая по 7 июня.

Турнир Большого Шлема состоится в запланированные даты.
В связи со вспышками коронавируса многие мероприятия отменяют, переносят или проводят без зрителей, чтобы сократить вероятность заражения болельщиков. Однако организаторы намерены провести турнир в установленные сроки и переносить его не собираются, сообщает AFP.

Несмотря на запрет властей Франции проводить соревнования в закрытых помещениях, Ролан Гаррос намерены провести, ссылаясь на то, что матчи проходят на открытых кортах.


"Мы находимся на участке площадью 13 гектаров и это позволит нам организовать поток зрителей иначе, чем это происходит на футбольных стадионах", - сказал генеральный директор Федерации тенниса Франции Жан-Франсуа Вилотте.

При этом организаторы рассматривают возможность распространения среди болельщиков медицинских масок. Кроме того, возможно придется прибегнуть к тому, чтобы аннулировать билеты, купленные болельщиками из регионов, наиболее пострадавших от вируса, пишет korrespondent.net

Во Франции на сегодняшний день зафиксировано 577 случаев заражения коронавирусом и 9 случаев смертельных.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции Страсбур - ПСЖ перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.
 
 
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Открытый чемпионат Франции по теннису должен состояться в Париже с 24 мая по 7 июня.
 
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