Организаторы Ролан Гаррос не планируют отменять или переносить турнир

Турнир Большого Шлема состоится в запланированные даты.

В связи со вспышками коронавируса многие мероприятия отменяют, переносят или проводят без зрителей, чтобы сократить вероятность заражения болельщиков. Однако организаторы намерены провести турнир в установленные сроки и переносить его не собираются, сообщает AFP.





Несмотря на запрет властей Франции проводить соревнования в закрытых помещениях, Ролан Гаррос намерены провести, ссылаясь на то, что матчи проходят на открытых кортах.









"Мы находимся на участке площадью 13 гектаров и это позволит нам организовать поток зрителей иначе, чем это происходит на футбольных стадионах", - сказал генеральный директор Федерации тенниса Франции Жан-Франсуа Вилотте.





korrespondent.net При этом организаторы рассматривают возможность распространения среди болельщиков медицинских масок. Кроме того, возможно придется прибегнуть к тому, чтобы аннулировать билеты, купленные болельщиками из регионов, наиболее пострадавших от вируса, пишет





Во Франции на сегодняшний день зафиксировано 577 случаев заражения коронавирусом и 9 случаев смертельных.





Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции Страсбур - ПСЖ перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.



