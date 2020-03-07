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Солист Little Big о песне для «Евровидения»: я не могу пока давать никаких комментариев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следим за евровизионной темой. Швеция, Дания, Португалия и Финляндия 7 марта выберут своих представителей на главном песенном конкурсе континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Букмекеры уже составили свой рейтинг. Возглавляют хит-парад Литва, Исландия и Болгария.
А вот на четвертой строчке расположилась нашумевшая группа Little Big, которая на конкурсе в Амстердаме представит Россию.
Своим творчеством они радуют фанатов уже 7 лет, а их клипы распространяются с вирусной скоростью, набирая до 400 миллионов просмотров. Хотя песню для «Евровидения» группа еще не представила, ожидания букмекеров уже очень высоки. Мы связались с участником Little Big, но пока музыкант от комментариев отказывается.
Сергей Макаров, участник группы Little Big:
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдет в Нидерландах. Беларусь с песней «Да вiдна» выступит в первом полуфинале 12 мая.
А финальная часть грандиозного музыкального проекта состоится 16 мая.
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Новости Беларуси. Следим за евровизионной темой. Швеция, Дания, Португалия и Финляндия 7 марта выберут своих представителей на главном песенном конкурсе...
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