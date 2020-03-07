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МИД Беларуси: из-за коронавируса ограничения для туристов ввели в 30 странах

07.03.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МИД Беларуси напоминает про ограничения для туристов из-за коронавируса. Меры введены в 30 странах. Перед поездкой во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют изучить правила въезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси: из-за коронавируса ограничения для туристов ввели в 30 странах

За подробной информацией о характере и сроках ограничений необходимо обращаться в соответствующие дипломатические представительства.

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Для каждой конкретной страны ограничительные меры разные. К примеру, все международные рейсы из Ашхабада перенаправляются в аэропорт Туркменабада. Там пассажиры в обязательном порядке сдают тест на COVID-19. Процедура может занимать до шести часов.

МИД Беларуси: из-за коронавируса ограничения для туристов ввели в 30 странах

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Новости Беларуси. МИД Беларуси напоминает про ограничения для туристов из-за коронавируса. Меры введены в 30 странах. Перед поездкой во внешнеполитическом...
 
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