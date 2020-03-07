ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету

07.03.2020 14:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространяться к лету. Подобный вариант развития событий стал бы настоящим чудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету

Специалисты ВОЗ говорят, что необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе. Организация признала вспышку заболевания эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету

За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Республике Корея, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах.

ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространяться к лету. Подобный вариант развития событий стал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эрдоган закрыл беженцам морской путь в Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика