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ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету
Источник материала: СТВ
Новости мира. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространяться к лету. Подобный вариант развития событий стал бы настоящим чудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты ВОЗ говорят, что необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе. Организация признала вспышку заболевания эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Республике Корея, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах.
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Новости мира. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространяться к лету. Подобный вариант развития событий стал...
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