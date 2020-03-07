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Вышла из придорожного кафе. В Слуцке разыскивают 40-летнюю женщину

07.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Вышла из придорожного кафе. В Слуцке разыскивают 40-летнюю женщину

Милиция и волонтёры устанавливают местонахождение жительницы Слуцка Кумагерчик Елены Аркадьевны 23.05.1979 г.р.

29 февраля 2020 года в 5:00 утра она вышла из кафе «Non-Stop» (Нон-Стоп) в неизвестном направлении, и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ангел».

Особые приметы: рост 165 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза голубые. Женщина была куртке бирюзового цвета и тёмных штанах.

Если Вам известно что-то о её местонахождении, сообщите по телефонам: 8(029) 575-42-46, 8(029) 142-74-77 или 102.

Вышла из придорожного кафе. В Слуцке разыскивают 40-летнюю женщину


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Милиция и волонтеры устанавливают местонахождение жительницы Слуцка Кумагерчик Елены Аркадьевны 23.05.1979 г.р.
 
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