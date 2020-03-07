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Не договорились. Переговоры ОПЕК в Вене закончились провалом

07.03.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Вене переговоры ОПЕК завершились провалом. Участники Организации стран – экспортеров нефти и ее партнеры по итогам заседания не смогли договориться о продлении ограничений на добычу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не договорились. Переговоры ОПЕК в Вене закончились провалом

ОПЕК предлагала снизить объемы на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако Россия и Казахстан выступили против этого предложения. Москва, в частности, настаивала на продлении сделки только на второй квартал. Срок действующего соглашения ОПЕК истекает в конце марта 2020-го.

Не договорились. Переговоры ОПЕК в Вене закончились провалом

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Новости мира. В Вене переговоры ОПЕК завершились провалом. Участники Организации стран – экспортеров нефти и ее партнеры по итогам заседания не смогли...
 
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