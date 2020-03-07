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Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова

07.03.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты представителей Конгресса США.

Рамзан Кадыров на оборонной выставке в ОАЭ, февраль 2019 года
Фото: vk.com/ramzan

 Об этом сообщает «Голос Америки».


Хамзат Кадыров
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В ведомстве заявили, что отслеживают «растущие связи» Кадырова с ОАЭ и другими ближневосточными государствами и продолжат сбор данных о характере предпринимательской деятельности политика и его окружения за пределами России. Кроме того, сотрудники Госдепа обсудят с эмиратскими коллегами важность привлечения главы Чечни к ответственности.

Внимание американского внешнеполитического ведомства на активность Кадырова на Ближнем Востоке обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон. Они направили письмо госсекретарю США Майку Помпео, в котором написали о том, что глава Чечни, например, официально заработал миллион долларов на проведении скачек в ОАЭ и, возможно, получил превзошедший эту сумму нераскрытый доход. Кроме того, политики отметили, что Арабские Эмираты инвестировали в Чечню 350 миллионов долларов. Все это, по их мнению, может быть нарушением санкционного режима, установленного американскими властями в отношении Кадырова.

США внесли Рамзана Кадырова в свой санкционный список в 2017 году на основании так называемого закона Магнитского, который позволяет американским властям вводить персональные ограничения в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Санкции запрещают главе Чечни въезд в Соединенные Штаты и замораживают его активы. Кроме того, с 2014 года Кадыров включен в санкционный список Евросоюза за поддержку ополчения в Донбассе.

В 2019 году США ввели санкции и в отношении нескольких человек из окружения главы Чечни — земляка и одноклассника Кадырова, командира спецотряда «Терек» полковника Абузайда Висмурадова, и председателя чеченского правительства Муслима Хучиева, которому руководитель республики неоднократно временно передавал свои полномочия на время отсутствия.
 
 
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США следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты...
 
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