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По статистике 9 из 10 женщин в Беларуси счастливы. Лукашенко желает им быть еще счастливее

07.03.2020 15:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусь полность погрузилась в празнование гендерного празника 8 марта. Остановки и переходы забиты тюльпанами, ювелирные магазины ждут трехмесячную прибыль. В честь весеннего безумия Белстат подготовил статистический обзор о беларуских женщинах. Вот 7 главных фактов: 

  • Все еще в нашей стране женщин больше, чем мужчин – 53,8% от общей численности населения страны. Или 5,1 миллионов человек;
     
  • Типичная беларуская женщина работает. Скорее всего, у нее есть высшее образование;

  • Она замужем. В 2019 году 62,7 тысяч беларусок вышли замуж, из них 41,7 тысяч сделали это впервые. (По статистике в 38 лет беларуская женщина выходит замуж второй раз);
     
  • Беларуская типичная женщина заводит ребенка в 26 лет. В 2019 году мамами в нашей стране стали 86,8 тысяч женщин;
     
  • Она каждый день пользуется интернетом;
     
  • Скорее всего, беларуская женщина не занимается спортом (среди женщин старше 16 лет только каждая шестая ежедневно занимается физкультурой и спортом);
     
  • По статистике, типичная беларуская женщина счастлива. 

Как Лукашенко и другие поздравили беларусок с 8 марта 

Президент Беларуси был краток. Сказал о том, что «8 Марта – радостный и всеми любимый праздник». Перечислил главные черты беларусок: «Созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение». И пожелал, чтобы «в их сердцах «всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание». 

Сотрудники ГАИ тоже подключили к празднику. Тормозили беларусок на дорогах и дарили им феерию, скрученную из воздушных шаров. 

Креативнее всех (пока что) были сотрудники «Белоруснефти». Они сняли для сотрудниц видео. На нем мужчины в строгих черных костюмах и очках читают вот такой рэп:  «Нам не до смеха, хотим успеха. Костюм, очки и чебуреки — начинаем дискотеку. Женщины, мы танцуем, женщины, для вас. Давайте улыбаться и нами любоваться». 

А вы отмечаете светлый праздник 8 марта? 

Читайте по теме: Чего хочет женщина? Этот тест выберет подарок к 8 марта за вас

 
 
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Беларусь полность погрузилась в празнование гендерного празника 8 марта. Остановки и переходы забиты тюльпанами, ювелирные магазины ждут трехмесячную прибыль. В...
 
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