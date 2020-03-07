По статистике 9 из 10 женщин в Беларуси счастливы. Лукашенко желает им быть еще счастливее

Источник материала: KYKY

Беларусь полность погрузилась в празнование гендерного празника 8 марта. Остановки и переходы забиты тюльпанами, ювелирные магазины ждут трехмесячную прибыль. В честь весеннего безумия Белстат подготовил статистический обзор о беларуских женщинах. Вот 7 главных фактов:

Все еще в нашей стране женщин больше, чем мужчин – 53,8% от общей численности населения страны. Или 5,1 миллионов человек;



Типичная беларуская женщина работает. Скорее всего, у нее есть высшее образование;

Она замужем. В 2019 году 62,7 тысяч беларусок вышли замуж, из них 41,7 тысяч сделали это впервые. (По статистике в 38 лет беларуская женщина выходит замуж второй раз);



Беларуская типичная женщина заводит ребенка в 26 лет. В 2019 году мамами в нашей стране стали 86,8 тысяч женщин;



Она каждый день пользуется интернетом;



Скорее всего, беларуская женщина не занимается спортом (среди женщин старше 16 лет только каждая шестая ежедневно занимается физкультурой и спортом);



По статистике, типичная беларуская женщина счастлива.

Как Лукашенко и другие поздравили беларусок с 8 марта

Президент Беларуси был краток . Сказал о том, что «8 Марта – радостный и всеми любимый праздник». Перечислил главные черты беларусок: «Созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение». И пожелал, чтобы «в их сердцах «всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание».

Сотрудники ГАИ тоже подключили к празднику. Тормозили беларусок на дорогах и дарили им феерию, скрученную из воздушных шаров.

Креативнее всех (пока что) были сотрудники «Белоруснефти». Они сняли для сотрудниц видео. На нем мужчины в строгих черных костюмах и очках читают вот такой рэп: «Нам не до смеха, хотим успеха. Костюм, очки и чебуреки — начинаем дискотеку. Женщины, мы танцуем, женщины, для вас. Давайте улыбаться и нами любоваться».

А вы отмечаете светлый праздник 8 марта?