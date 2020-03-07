Роналдиньо арестован в Парагвае









belnovosti.by О произошедшем сообщают британские информагентства. Инцидент произошел 4 марта. В номере Роналдиньо прошел обыск, в ходе которого полиция обнаружила фальшивые документы, пишет





Известно, что поддельные паспорта были сделаны на имя спортсмена и его брата Роберто. В итоге их взяли под стражу.





7 марта они должны были встретиться с судьей. Останутся ли браться под арестом — неизвестно. Предполагается, что они могут быть отпущены на время проведения расследования.





Несмотря на то, что у футболиста нет ограничений в передвижении, он принял решение остаться в Парагвае до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не удастся выяснить. Стало известно о том, что сам футболист и его брат уверены в том, что стали жертвами этого странного события, которое с ними произошло. Так ли это на самом деле — предстоит выяснить.





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