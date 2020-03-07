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Роналдиньо арестован в Парагвае

07.03.2020 16:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно о том, что он и его брат предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.



О произошедшем сообщают британские информагентства. Инцидент произошел 4 марта. В номере Роналдиньо прошел обыск, в ходе которого полиция обнаружила фальшивые документы, пишет belnovosti.by

Известно, что поддельные паспорта были сделаны на имя спортсмена и его брата Роберто. В итоге их взяли под стражу.

7 марта они должны были встретиться с судьей. Останутся ли браться под арестом — неизвестно. Предполагается, что они могут быть отпущены на время проведения расследования.

Несмотря на то, что у футболиста нет ограничений в передвижении, он принял решение остаться в Парагвае до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не удастся выяснить. Стало известно о том, что сам футболист и его брат уверены в том, что стали жертвами этого странного события, которое с ними произошло. Так ли это на самом деле — предстоит выяснить.

Фото: Instagram
 
 
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Стало известно о том, что он и его брат предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона.
 
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