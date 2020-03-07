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Пешехода, попавшего на М10 под колёса МАЗа, деблокировали спасатели
07.03.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
32-летний житель хутора Грабник, переходивший М10, погиб на месте ДТП.
Фото иллюстрационное
ДТП произошло 6 марта в Лунинецком районе около 22.25 на 343 км трассы М10.
Как прокомментировал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич, водитель МАЗа, двигаясь по своей полосе, при встречном разъезде с другим автотранспотом совершил наезд на переходившего дорогу пешехода. Мужчину затянуло под колёса МАЗа, откуда его деблокировали спасатели. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как известно, погибший неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, злоупотреблял спиртным.
МАЗ перевозил мебель, принадлежит слуцкой фирме.
- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека», - подчеркнул Андрей Лукашевич. – В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, назначен комплекс экспертных исследований.
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32-летний житель хутора Грабник, переходивший М10, погиб на месте ДТП. Фото иллюстрационное ДТП произошло 6 марта в Лунинецком районе около 22.25 на 343 км трассы М10....
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