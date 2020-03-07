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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завершила сезон, чтобы заняться лечением

07.03.2020 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Алимбекова не полетела на этап Кубка мира в Чехию, а осталась в Минске, чтобы пройти углубленное обследование ног и понять, какое лечение необходимо.

«Вместе мы верим в то, что скоро моя проблема отпустит меня, но этот соревновательный сезон для меня окончен. Большое спасибо всем, кто понимает и поддерживает, увидимся в следующем сезоне», — написала Алимбекова.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем.
 
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