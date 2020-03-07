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В Беларуси вылечился первый заразившийся коронавирусом
Источник материала: KYKY>
В Беларуси излечился иранский студент БНТУ – Парса, первый заразившийся коронавирусом. Об этом на своем официальном сайте (с радостью!)
Как указано в пресс-релизе ведомства, парень получил первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. По мировым подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, человека с таким заболеванием можно выписать спустя 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных тестов. Иранца же выпустят из больницы в конце следующей недели.
При этом за людьми, с которыми контактировал Парса (это и одногруппники, и некоторые педагоги вуза), продолжают вести медицинское наблюдение. Минздрав пишет, что они чувствуют себя неплохо, клинических признаков инфекции у них не находят. Эти люди вернутся домой «по истечению 14-дневных карантинных мероприятий».
Пока в Беларуси официально известно о шести пациентах с подтвержденным COVID-19. Медики и дальше их регулярно обследуют, успокаивает Минздрав.
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В Беларуси излечился иранский студент БНТУ – Парса, первый заразившийся коронавирусом. Об этом на своем официальном сайте (с радостью!) сообщил Минздрав. Как...
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