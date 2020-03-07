ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бюро Mansory накинуло больше 100 лошадиных сил универсалу Audi RS6

07.03.2020 18:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ателье Mansory известно своим неординарным подходом к перекройке внешности автомобилей — преимущественно дорогих и престижных марок. И если в случае с моделями Rolls-Royce, Bentley или Lamborghini речь идет, по сути, о китч-тюнинге, то для нового универсала Audi RS6, попавшего в поле зрения немецкого бюро, был подготовлен довольно скромный пакет доработок.


Если сравнивать доработанный универсал Audi с прочими творениями Mansory, то можно сказать, что RS6 почти «не пострадал». К слову, это первая массовая модель Audi, к которой приложили руку подопечные Куроша Мансори, — до этого в ателье работали над суперкаром R8, а из автомобилей прочих немецких марок в портфолио фирмы значились по большей части Mercedes, BMW и Porsche.


Универсал, окрашенный в черный цвет с оранжевой полосой на кузове, от заводской версии отличается развитым аэродинамическим обвесом, включающим сплиттер в переднем бампере, боковые накладки, двухсоставной задний спойлер и диффузор, а также квартетом многоугольных патрубков новой выпускной системы и комплектом оригинальных 22-дюймовых кованых колесных дисков.


Не обошлось и без технических усовершенствований. Отдачу четырехлитрового битурбо-V8 удалось увеличить до 720 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента — против 600 сил и 800 Нм у стандартного универсала. Благодаря этому «прокачанный» в Mansory RS6 может разгоняться до 100 км/ч почти на полсекунды быстрее заводской версии — за 3,2 секунды. «Максималку» в Mansory не привели, но исходный RS6 Avant способен развить 305 км/ч.


В компании поработали и над салоном универсала — доступны дорогая кожаная обивка и алькантара с оранжевыми вставками и прострочкой. Во сколько ателье оценило свою работу над RS6, не сообщается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Mansory впервые поработали над универсалом Audi, причем доработке подвергся «заряженный» RS6 Avant.
 
Новости дня
Новости разные
 
До 11 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика