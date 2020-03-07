Бюро Mansory накинуло больше 100 лошадиных сил универсалу Audi RS6

Источник материала: Tut.by

Ателье Mansory известно своим неординарным подходом к перекройке внешности автомобилей — преимущественно дорогих и престижных марок. И если в случае с моделями Rolls-Royce, Bentley или Lamborghini речь идет, по сути, о китч-тюнинге, то для нового универсала Audi RS6 , попавшего в поле зрения немецкого бюро, был подготовлен довольно скромный пакет доработок.





Если сравнивать доработанный универсал Audi с прочими творениями Mansory, то можно сказать, что RS6 почти «не пострадал». К слову, это первая массовая модель Audi, к которой приложили руку подопечные Куроша Мансори, — до этого в ателье работали над суперкаром R8, а из автомобилей прочих немецких марок в портфолио фирмы значились по большей части Mercedes, BMW и Porsche.





Универсал, окрашенный в черный цвет с оранжевой полосой на кузове, от заводской версии отличается развитым аэродинамическим обвесом, включающим сплиттер в переднем бампере, боковые накладки, двухсоставной задний спойлер и диффузор, а также квартетом многоугольных патрубков новой выпускной системы и комплектом оригинальных 22-дюймовых кованых колесных дисков.





Не обошлось и без технических усовершенствований. Отдачу четырехлитрового битурбо-V8 удалось увеличить до 720 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента — против 600 сил и 800 Нм у стандартного универсала. Благодаря этому «прокачанный» в Mansory RS6 может разгоняться до 100 км/ч почти на полсекунды быстрее заводской версии — за 3,2 секунды. «Максималку» в Mansory не привели, но исходный RS6 Avant способен развить 305 км/ч.





В компании поработали и над салоном универсала — доступны дорогая кожаная обивка и алькантара с оранжевыми вставками и прострочкой. Во сколько ателье оценило свою работу над RS6, не сообщается.