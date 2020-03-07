Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.
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До 11 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 марта
07.03.2020 17:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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