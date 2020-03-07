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До 11 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 марта

07.03.2020 17:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 11 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 марта
Фото из открытых источников

До 11 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 марта Без стужи и вьюги. На что повлияла зима, которой не было?
В воскресенье, 8 марта, в Беларуси будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений, умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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