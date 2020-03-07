Вопросы трудоустройства, использование семейного капитала и снижение обращений в сфере ЖКХ. Прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк

Источник материала: Вороновская газета





Каждую неделю на телефонную линию, что проходит в облисполкоме, поступают десятки звонков. Темы обращений, которые озвучивают жители региона, всегда охватывают широкий спектр сфер: от благоустройства дворов до разъяснений той или иной ситуации, важной для позвонившего.

В эту субботу на телефонную линию поступило 16 звонков. Большинство – из Гродно, также были обращения из Лиды, Новогрудка, Гродненского района, Свислочи, Ивье и Щучина. В основном, жителей области интересовали темы коммунальных услуг, ремонта дорог после зимы и вопросы использования семейного капитала. В последнее время, говорят специалисты, можно проследить некоторую тенденцию – главные темы, обозначенные в вопросах граждан, – это трудоустройство, использование семейного капитала и ЖКХ. К слову, касательно последнего, число обращений по ремонтам и благоустройству заметно снизилось. В свою очередь, о семейном капитале вопросы носят, скорее, разъяснительный характер.

Уже было дано достаточно много подробных разъяснений о характере и форматах использования семейного капитала, объяснения даются в том числе и в СМИ. Кто-то хотел воспользоваться такой поддержкой для выплаты кредитов, взятых на приобретения техники для дома или даже на покупку смартфонов. Между тем, есть три основополагающих цели для семейного капитала: приобретение жилья, образование и здравоохранение. В этой части, чаще всего гражданам необходимо помочь, четко определить, на что можно потратить семейный капитал досрочно и как это сделать.

Еще один вопрос, который задают, — это трудоустройство. Таких обращений не очень много и, как показывает практика, чаще звонят обеспокоенные родители уже достаточно»взрослых детей», которым больше 30-40 лет и кто остался без работы в силу разных личных причин. Но важно отметить, что в каждом таком случае, специалисты служб занятости на местах фактически сразу выходят на прямую связь с гражданами, погружаются в жизненную ситуацию и предлагают, например, варианты переподготовки. Да и на рынке труда на Гродненщине в среднем на одного соискателя приходится четыре открытых вакансии.

– Этого человека после переобучения уже готовы взять на работу на то предприятие, которое нуждается в специалистах. Востребованные в регионе специальности можно получить абсолютно бесплатно за счет господдержки, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк. – Подчеркну, что в регионе активно ведется работа и по расширению самозанятости среди населения. Сегодня есть возможность получить серьезную поддержку для открытия или развития собственного дела. Помощь государства для тех, кто решил открыть, например, свой малый бизнес, достаточно широкая. Поэтому в том числе и во время прямых телефонных линий, когда звучат такие вопросы, мы все подробно объясняем, направляем, куда можно обратиться в каждом районе. Сегодня работа службы занятости – не просто предложить вакансию, а помочь, подсказать, сделать максимум для человека, который заинтересован работать.

Еще один вопрос, который в последние недели в тренде с мировыми новостями волнует жителей области – это ситуация с распространением коронавируса. В Беларуси зарегистрированы единичные случаи заболевания. В свою очередь, чтобы строго реагировать на возможные изменения ситуации, в области проводятся специальные штабы в режиме реального времени, специалисты мониторят ситуацию 24/7. Дополнительно было приобретено необходимое оборудование, в частности, бесконтактные термометры и тепловизоры на погранпереходах, защитные костюмы, специалистами отработаны и предусмотрены все возможные сценарии. Службы готовы.

– И сейчас мы видим, что ажиотаж по этой теме спал, количество обращений по этим вопросам также существенно стало ниже. Граждане сами видят, что приняты беспрецедентные надежные меры. Медики проводят обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, – отметил Виктор Пранюк.

Часть сегодняшних вопросов, поступивших на прямую линию заместителя председателя облисполкома, касались также ремонта дорог, разъяснений в части оплаты коммунальных услуг и использования семейного капитала молодыми семьями. На все даны ответы и разъяснения. Отдельные вопросы адресованы для рассмотрения соответствующим службам в районах области и в Гродно

Дмитрий СМИРНОВ

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/