Источник материала: Виртуальный Брест

По итогам отборочных туров участниками гала-концерта фестиваля стали лучшие из лучших.





Песни, стихи, танцы и номера оригинального жанра - всё в эту субботу, накануне Международного женского дня, было посвящено им - мамам и бабушкам, которые поддерживали своих юных артистов в импровизированном зрительном зале.





А ребята, в свою очередь, были искренни в своих эмоциях и очень старались порадовать близких людей и учителей.





И у них это получилось! По традиции, каждый из участников получил диплом.





А самой лучшей наградой для школьников в этот день стали дружные аплодисменты и крики "браво!".





То, что во все времена является главной причиной хотеть на сцену!



















