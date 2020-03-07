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Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста
07.03.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По итогам отборочных туров участниками гала-концерта фестиваля стали лучшие из лучших.
Песни, стихи, танцы и номера оригинального жанра - всё в эту субботу, накануне Международного женского дня, было посвящено им - мамам и бабушкам, которые поддерживали своих юных артистов в импровизированном зрительном зале.
А ребята, в свою очередь, были искренни в своих эмоциях и очень старались порадовать близких людей и учителей.
И у них это получилось! По традиции, каждый из участников получил диплом.
А самой лучшей наградой для школьников в этот день стали дружные аплодисменты и крики "браво!".
То, что во все времена является главной причиной хотеть на сцену!
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