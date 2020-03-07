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Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

07.03.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По итогам отборочных туров участниками гала-концерта фестиваля стали лучшие из лучших.

Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

Песни, стихи, танцы и номера оригинального жанра - всё в эту субботу, накануне Международного женского дня, было посвящено им - мамам и бабушкам, которые поддерживали своих юных артистов в импровизированном зрительном зале.

Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

А ребята, в свою очередь, были искренни в своих эмоциях и очень старались порадовать близких людей и учителей.

Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

И у них это получилось! По традиции, каждый из участников получил диплом.

Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

А самой лучшей наградой для школьников в этот день стали дружные аплодисменты и крики "браво!".

Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

То, что во все времена является главной причиной хотеть на сцену!

Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

Фестиваль детского творчества "Хочу на сцену" прошёл в школе № 28 Бреста

 
 
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  По итогам отборочных туров участниками гала-концерта фестиваля стали лучшие из лучших. Песни, стихи, танцы и номера оригинального жанра - всё в эту субботу,...
 
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