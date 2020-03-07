Британская Equipmake разрабатывает рекордный по удельной мощности электродвигатель

Источник материала: Tut.by

Инжиниринговая компания Equipmake из Норфолка заявила о намерении создать самый эффективный в плане удельной мощности электромотор на постоянных магнитах.





Как сообщает Autocar , новый агрегат разрабатывается в сотрудничестве с другой британской компанией — Hieta, специализирующейся на технологиях 3D-печати. Пока представлены лишь компьютерные изображения перспективного электромотора Ampere, но кое-какие параметры уже известны.





Так, при массе чуть менее 10 кг он развивает без малого 300 лошадиных сил (в привычных нам метрических силах или 295 в британских bhp) — показатель удельной мощности составляет 29,5 л.с./кг. Для сравнения, отдача одного из двух электродвигателей на кроссовере Jaguar I-Pace при массе около 40 кг составляет лишь 200 сил. Кроме компактности и легкости узел, уверяют разработчики, отличается «высокой термической эффективностью» и не подвержен перегреву.





Количество металла в конструкции будет минимизировано, а еще в Equipmake обещают низкую стоимость конечного продукта. Рабочий образец нового электромотора британцы обещают показать в течение года.