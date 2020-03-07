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Отменили выставку "Здравоохранение Беларуси 2020"

07.03.2020 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав Беларуси отменил международную выставку "Здравоохранение Беларуси 2020", которая должна была пройти с 24 по 27 марта в Минске.

"С учетом текущей эпидемиологической ситуации в мире принято решение о нецелесообразности проведения международной специализированной выставки "Здравоохранение Беларуси 2020" в сроки с 24 по 27 марта 2020 года", - говорится в приказе заместителя министра здравоохранения Бориса Андросюка, который опубликован на сайте выставки, пишет interfax.by

"Проведение международного форума "Здравоохранение Беларуси 2020" и конференции "e-Health 2020" переносится. О новых сроках проведения мероприятий организаторы сообщат дополнительно", - говорится в сообщении организаторов на сайте выставки.

Выставка "Здравоохранение Беларуси" проводится в Минске ежегодно с 1994 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав Беларуси отменил международную выставку "Здравоохранение Беларуси 2020", которая должна была пройти с 24 по 27 марта в Минске.
 
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