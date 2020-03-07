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Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Недопонимание между водителями спецтранспорта и столичными автовладельцами существует многие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Законное преимущество на дороге машины МЧС или скорой для некоторых является открытием. Но все же профилактика и постоянные рейды дают результат.
В большинстве случаев дорогу спецтранспорту уступают, чего не скажешь про дворовые площадки. Если в 2019 году зафиксировано 11 случаев с затрудненным проездом машины МЧС к месту пожара, то в 2020 только за два месяца – уже 7.
Юлия Стриго, корреспондент:
Для проверки выбираем Ленинский район и едем, конечно же, с включенными маячками и звуковой сиреной. Автомобиль для рейда выбрали внушительный – пожарная автоцистерна длиной более 4 метров и 2,5 в ширину. Именно из-за своих габаритов спасатели сталкиваются с трудностями во дворах. Чтобы маневрировать в узких проездах, к вождению допускаются самые опытные. Виталий Косьмин «рулит» в спасательной работе семь лет. К дорожным баталиям привык, но неуважительное поведение водителей к спецтранспорту просто не понимает.
Сегодня ситуация на проспекте Рокоссовского не такая уж печальная. Водители хоть с процентом лени и недовольства, но все же пропускают машину МЧС. А вот подъезжая к дому сталкиваемся с препятствием.
Виталий Косьмин, водитель Ленинского РОЧС Минска:
Личный состав выходит на помощь, смотрят по сторонам, помогают проезжать. Либо приходится оставаться и прокладывать рукавную линию. Опыт.
Надеяться всегда на опыт слишком рискованно. Поэтому МЧС работает в тандеме с сотрудниками ГАИ.
Марина Земченок, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Чаще всего свои авто водители паркуют вдоль подъездов и на дворовых перекрестках, что категорически запрещено. То, как мы пытаемся проехать к дому, заметила в окно одна из жительниц. И тут же решила перегнать машину. Свою ошибку женщина, стоя ногой на желтой полосе, запрещающей стоянку, объяснила недостатком парковочных мест.
Одна парковка вон там, но туда не всунуться. Поэтому и «на мусорках» ставишь. К восьми утра стараешься убрать, чтобы могли проехать и все это убрать.
Владимир Калиниченко, инспектор ОГАИ Ленинского РУВД Минска:
За игнорирование спецтранспорта на дороге предусмотрен штраф до 270 рублей с возможным лишением прав. В Европе правила куда жестче. Например, в Германии штраф в четыре раза выше. Причем там схему «спасательного коридора» знают все и на «отлично». В Англии за неправильную парковку инспекторы могут законно проколоть колесо. Белорусские пожарные к порче имущества не прибегают.
Но водители должны понимать, что в экстренной ситуации, когда вопрос касается многочисленных жизней, ваш автомобиль не пощадят. И здесь каждый решает сам: поступить по совести, уступив дорогу и оставив авто не под подъездом, а на парковке в 200 метрах, либо заплатить – деньгами или даже жизнью, которую не успеют спасти.
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Новости Беларуси. Недопонимание между водителями спецтранспорта и столичными автовладельцами существует многие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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