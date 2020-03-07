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Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

07.03.2020 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Недопонимание между водителями спецтранспорта и столичными автовладельцами существует многие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Законное преимущество на дороге машины МЧС или скорой для некоторых является открытием. Но все же профилактика и постоянные рейды дают результат.

Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось?

В большинстве случаев дорогу спецтранспорту уступают, чего не скажешь про дворовые площадки. Если в 2019 году зафиксировано 11 случаев с затрудненным проездом машины МЧС к месту пожара, то в 2020 только за два месяца – уже 7.

Разобраться в ситуации изнутри решила наша съемочная группа. Юлия Стриго – подробнее.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Юлия Стриго, корреспондент:
Парковка в неположенном месте, несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора – продолжать список водительских нарушений можно долго. Но отдельный блок в системе недопущений занимает игнорирование на дороге спецтранспорта. Мы проведем дорожный эксперимент: по столичным проспектам и дворам проедемся с сотрудниками МЧС.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Для проверки выбираем Ленинский район и едем, конечно же, с включенными маячками и звуковой сиреной. Автомобиль для рейда выбрали внушительный – пожарная автоцистерна длиной более 4 метров и 2,5 в ширину. Именно из-за своих габаритов спасатели сталкиваются с трудностями во дворах. Чтобы маневрировать в узких проездах, к вождению допускаются самые опытные. Виталий Косьмин «рулит» в спасательной работе семь лет. К дорожным баталиям привык, но неуважительное поведение водителей к спецтранспорту просто не понимает.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Сегодня ситуация на проспекте Рокоссовского не такая уж печальная. Водители хоть с процентом лени и недовольства, но все же пропускают машину МЧС. А вот подъезжая к дому сталкиваемся с препятствием.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Виталий Косьмин, водитель Ленинского РОЧС Минска:
Вот взять сюда – во двор мы уже не проедем.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Личный состав выходит на помощь, смотрят по сторонам, помогают проезжать. Либо приходится оставаться и прокладывать рукавную линию. Опыт.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Надеяться всегда на опыт слишком рискованно. Поэтому МЧС работает в тандеме с сотрудниками ГАИ.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Марина Земченок, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Статистика показывает, что затрудненные проезды именно в спальных районах в осенне-зимний период и в вечернее, ночное время. Если за 2019 год было зафиксировано 11 случаев, когда были затрудненные проезды, уже в этом году только за два месяца зафиксировано 7 случаев.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Чаще всего свои авто водители паркуют вдоль подъездов и на дворовых перекрестках, что категорически запрещено. То, как мы пытаемся проехать к дому, заметила в окно одна из жительниц. И тут же решила перегнать машину. Свою ошибку женщина, стоя ногой на желтой полосе, запрещающей стоянку, объяснила недостатком парковочных мест.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Одна парковка вон там, но туда не всунуться. Поэтому и «на мусорках» ставишь. К восьми утра стараешься убрать, чтобы могли проехать и все это убрать.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Владимир Калиниченко, инспектор ОГАИ Ленинского РУВД Минска:
Водители игнорировали правила дорожного движения и ставили машину в узких проездах. Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф, одна базовая величина (27 рублей). Если водитель повторно в течение года нарушит, сумма будет 54 рубля (две базовые величины).

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

За игнорирование спецтранспорта на дороге предусмотрен штраф до 270 рублей с возможным лишением прав. В Европе правила куда жестче. Например, в Германии штраф в четыре раза выше. Причем там схему «спасательного коридора» знают все и на «отлично». В Англии за неправильную парковку инспекторы могут законно проколоть колесо. Белорусские пожарные к порче имущества не прибегают.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Но водители должны понимать, что в экстренной ситуации, когда вопрос касается многочисленных жизней, ваш автомобиль не пощадят. И здесь каждый решает сам: поступить по совести, уступив дорогу и оставив авто не под подъездом, а на парковке в 200 метрах, либо заплатить – деньгами или даже жизнью, которую не успеют спасти.

Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Люди в материале: Юлия Стриго, Виталий Косьмин, Марина Земченок, Владимир Калиниченко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Недопонимание между водителями спецтранспорта и столичными автовладельцами существует многие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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