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Ученые из Китая обнаружили изменения в симптомах коронавируса

07.03.2020 20:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Китая заметили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом по сравнению с началом вспышки заболевания. У тех, кто заболел позднее, они проявлялись не так явно. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN), пишет РБК.


Изображение: NIAID

Исследователи разделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на две группы. К первой отнесли 31 человека, заразившегося в период с 16 по 22 января, ко второй — 58 человек, заболевших с 23 по 29 января.

У большинства пациентов из первой группы наблюдались высокая температура, слабость, боль в мышцах, а также отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У заболевших из второй группы эти симптомы отсутствовали или были выражены слабее. Однако другие симптомы — кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди — у пациентов из обеих групп различались незначительно.

По мнению ученых, коронавирус нового типа может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп. Он также может не проявлять себя в организме довольно длительное время.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. В организации заявили, что медики не располагают информацией, как будет развиваться вирус в разных климатических условиях, и не исключают его способность к распространению в теплые периоды.

 
 
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По мнению ученых, коронавирус нового типа может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп.
 
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