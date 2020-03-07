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Посетители академической бани против изменения режима ее работы
07.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
16 человек подписали коллективное обращение с просьбой не менять режим работы академической бани.
Любители попариться принесли обращение на прием депутата парламента Елены Колесневой. Жители Горок просят не сокращать время работы бани с 14.00 до 21.00 в мужской день в субботу, а оставить прежнее расписание — с 14.00 до 22.00.
Свою просьбу люди мотивируют тем, что в таком городе, где у многих есть огороды, в весенне-летний период завершать работу бани в девять вечера совсем неудачно. Среднее количество посещающих баню в субботу, по их словам, 60-65 человек.
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16 человек подписали коллективное обращение с просьбой не менять режим работы академической бани. Любители попариться принесли обращение на прием депутата...
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