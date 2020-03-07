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Посетители академической бани против изменения режима ее работы

07.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

16 человек подписали коллективное обращение с просьбой не менять режим работы академической бани.

 

Посетители академической бани против изменения режима ее работы
Академическая баня

 

Любители попариться принесли обращение на прием депутата парламента Елены Колесневой. Жители Горок просят не сокращать время работы бани с 14.00 до 21.00 в мужской день в субботу, а оставить прежнее расписание — с 14.00 до 22.00.

Свою просьбу люди мотивируют тем, что в таком городе, где у многих есть огороды, в весенне-летний период завершать работу бани в девять вечера совсем неудачно. Среднее количество посещающих баню в субботу, по их словам, 60-65 человек.


 
 
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  16 человек подписали коллективное обращение с просьбой не менять режим работы академической бани.     Любители попариться принесли обращение на прием депутата...
 
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