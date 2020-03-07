Посетители академической бани против изменения режима ее работы

Источник материала: Горецкий вестник

16 человек подписали коллективное обращение с просьбой не менять режим работы академической бани.





Любители попариться принесли обращение на прием депутата парламента Елены Колесневой. Жители Горок просят не сокращать время работы бани с 14.00 до 21.00 в мужской день в субботу, а оставить прежнее расписание — с 14.00 до 22.00.

Свою просьбу люди мотивируют тем, что в таком городе, где у многих есть огороды, в весенне-летний период завершать работу бани в девять вечера совсем неудачно. Среднее количество посещающих баню в субботу, по их словам, 60-65 человек.