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Март в Беларуси ожидается теплее обычного
Источник материала: СТВ
В Беларуси погода бьёт рекорды. 3 марта в Бресте столбик термометра перешагнул за отметку +16. Это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений, рассказали в программе
Впрочем, по оценкам синоптиков, первый месяц весны окажется теплее обычного. В среднем, градусник покажет на 1-3 пункта выше, чем положено.
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В Беларуси погода бьёт рекорды. 3 марта в Бресте столбик термометра перешагнул за отметку +16. Это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений, рассказали в...
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