Март в Беларуси ожидается теплее обычного

Источник материала: СТВ

В Беларуси погода бьёт рекорды. 3 марта в Бресте столбик термометра перешагнул за отметку +16. Это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Впрочем, по оценкам синоптиков, первый месяц весны окажется теплее обычного. В среднем, градусник покажет на 1-3 пункта выше, чем положено.



