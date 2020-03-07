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Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси проиграла команде Германии

07.03.2020 21:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису проиграла команде Германии матч Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси проиграла команде Германии

После первого дня в командном противостоянии была ничья 1:1.

Открыла второй игровой день пара. Кевин Кравиц и Андреас Мис в двух сетах были сильнее наших Ильи Ивашко и Андрея Василевского – 6:4, 7:6. Это означало, что нам непременно нужно было брать верх во всех оставшихся противостояниях. Но не сложилось: Егор Герасимов в двух сетах уступил Яну-Леннарду Штруффу – 3:6, 2:6. Таким образом, дальше по турнирной сетке продвинулась сборная Германии.

Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси проиграла команде Германии

Люди в материале: Ильи Ивашко, Андрей Василевский, Егор Герасимов

 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по теннису проиграла команде Германии матч Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После первого дня в командном...
 
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