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Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы

07.03.2020 21:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Результаты мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. 7 марта состоялось три матча. Игры прошли в Минске и Могилеве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы

Столичный комплекс «Цмоки-Минск» принял противостояние резервной команды «драконов» с лидером группы «Гродно-93». На домашней площадке подопечные Георгия Кондрусевича начали резво: первую четверть выиграли 17:15. Однако гости в долгу не остались и следующую партию оставили за собой 25:20. Роль догоняющих в этой игре не устраивала ни одну из команд, поэтому они попеременно выходили вперед. Победителя встречи определила вторая половина заключительной четверти: сильнее были баскетболисты из Гродно – 70:59.

Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы

Дмитрий Кузьмин, главный тренер команды «Гродно-93»:
Главное, что победа. В принципе, можно быть довольным, недовольным игрой, но победа – это результат, самое важное. Причем мы выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но ребята «Цмоки» все равно молодцы, они играли, старались, бились. Тоже им спасибо большое за игру.

Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы

Максим Мирошниченко, защитник команды «Гродно-93»:
Мы работали на тренировках, вот результат. Сложная игра. Спасибо парням, которые против нас играли, они достойно играли. Немножко у них не получилось, мы забили больше. Это баскетбол.

У нас проблемы небольшие в составе, много травмированных игроков. Даже сейчас три человека играли с травмой, я в том числе, один не поехал. Я не знаю, как восстановимся. Если будем полным составом, то пусть Могилев готовится.

Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы

«Борисфен» на домашней площадке не оставил шансов «Рубону» 103:74, а «Импульс-БГУИР» был сильнее молодежной команды «Цмоки-Минск» 92:75. Сейчас таблицу «А» с 40 очками в активе возглавляет «Гродно-93», ближайший преследователь «Борисфен» отстает на 1 балл.

Люди в материале: Дмитрий Кузьмин, Максим Мирошниченко

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Результаты мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. 7 марта состоялось три матча. Игры прошли в Минске и Могилеве, сообщили в программе...
 
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