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Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Результаты мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. 7 марта состоялось три матча. Игры прошли в Минске и Могилеве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Столичный комплекс «Цмоки-Минск» принял противостояние резервной команды «драконов» с лидером группы «Гродно-93». На домашней площадке подопечные Георгия Кондрусевича начали резво: первую четверть выиграли 17:15. Однако гости в долгу не остались и следующую партию оставили за собой 25:20. Роль догоняющих в этой игре не устраивала ни одну из команд, поэтому они попеременно выходили вперед. Победителя встречи определила вторая половина заключительной четверти: сильнее были баскетболисты из Гродно – 70:59.
Дмитрий Кузьмин, главный тренер команды «Гродно-93»:
Максим Мирошниченко, защитник команды «Гродно-93»:
У нас проблемы небольшие в составе, много травмированных игроков. Даже сейчас три человека играли с травмой, я в том числе, один не поехал. Я не знаю, как восстановимся. Если будем полным составом, то пусть Могилев готовится.
«Борисфен» на домашней площадке не оставил шансов «Рубону» 103:74, а «Импульс-БГУИР» был сильнее молодежной команды «Цмоки-Минск» 92:75. Сейчас таблицу «А» с 40 очками в активе возглавляет «Гродно-93», ближайший преследователь «Борисфен» отстает на 1 балл.
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Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы
Новости Беларуси. Результаты мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. 7 марта состоялось три матча. Игры прошли в Минске и Могилеве, сообщили в программе...
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